Luis Climent y Carles Jiménez firman la primera victoria española en el Rallye de Montecarlo Histórico

Luis Climent y Carles Jiménez (BMW 323i de 1981) se convirtieron el pasado siete de febrero en el primer equipo español que logra inscribir su nombre en el palmarés del Rallye de Montecarlo Histórico, la competición de coches clásicos más importante y prestigiosa del mundo, que el Automobile Club de Monaco organiza cada año rememorando las míticas ediciones de los años 60, 70 y 80.

El valenciano y el catalán ya rozaron la victoria en 2025, cuando terminaron segundos en una edición en la que se echaron en falta las típicas condiciones invernales que suelen acompañar a la carrera. En esta ocasión, sin embargo, el escenario general fue bastante más complejo y Climent y Jiménez supieron aprovechar las dificultades que la nieve y el hielo plantearon en muchos de los tramos de regularidad para marcar unas diferencias que fueron insalvables para sus rivales.

Luis Climent y Carles Jiménez (BMW 323i de 1981) / Joris CLERC

El rallye no comenzó bien para la pareja española, que sufrió en el Col de l’Echarasson, una de las especiales tradicionalmente más complicadas y en la que una monta equivocada de neumáticos les retrasó frente a sus principales rivales. Poco a poco, sin embargo, fueron recuperando terreno hasta terminar el Recorrido de Clasificación como líderes provisionales.

Climent se defendió bien durante las dos siguientes jornadas que conformaron el Recorrido Comúny y llegó al Principado en cuarta posición, muy cerca de los rusos Ilya Kashin y Boris Kostyrko (Volkswagen Scirocco de 1982) que lideraban la prueba en ese momento, y con las opciones intactas.

Luis Climent y Carles Jiménez (BMW 323i de 1981) / Joris CLERC

Por delante quedaba la emblemática Noche del Turini, casi siempre determinante en el Montecarlo. Conscientes de ello, Climent y Jiménez supieron aprovechar las delicadas condiciones reinantes, con nieve y hielo intermitentes, para marcar un magnífico scratch en el Turini, después de asumir muchos riesgos en una bajada hacia Peira Cava especialmente complicada, y terminar segundos en el Col de Braus, el tramo que cerraba el rallye, apostando de nuevo por una arriesgada elección de neumáticos que al final resultó acertada.

De esta forma, Climent y Jiménez consiguieron darle la vuelta a la clasificación en una noche épica para regresar a Montecarlo como ganadores absolutos y firmar así el primer triunfo español en la historia de la carrera.

Álvaro Ochagavias y Manuel Macho, terceros con un Porsche 911 T de 1973, Antonio Sainz y Adolfo González Almuiña, decimoterceros a bordo de un Porsche 911 S de 1966, y José Luis Masdeu y Paco Fernández, decimocuartos con un Porsche 911 SC de 1982, completaron la excelente actuación nacional, con cuatro equipos españoles en el top 15 final.

“Tras el resultado del año pasado, volver a ser segundos no era una opción para nosotros esta vez”, reconoció Climent en la meta. “Todos en el equipo hemos trabajado mucho y muy duro durante todo el año para poder conseguir este resultado y estamos muy contentos. Es, sin duda, una victoria muy especial, porque el Montecarlo es un rallye muy especial”.

Luis Climent y Carles Jiménez (BMW 323i de 1981) / Joris CLERC

Con 60 años recién cumplidos el pasado mes de noviembre y justo cuando se conmemora el 30º aniversario del título nacional de rallyes que conquistó en 1996, Luis Climent suma un nuevo triunfo a su ya dilatado palmarés.

En su larga trayectoria como piloto profesional, el requenense (aunque afincado desde hace casi tres años en la pequeña localidad castellonense de El Toro) tuvo ocasión de disputar en tres ocasiones la célebre carrera monegasca y su mejor resultado entonces fue el décimo puesto absoluto firmado en su última participación del año 2000, como piloto oficial de Skoda. El pasado siete de febrero, casi 30 años después, ha podido saldar su particular deuda con la historia.