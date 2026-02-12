Kia prevé alcanzar las 65.000 unidades en 2026 impulsada por su ofensiva de producto

Kia mantiene el pulso de crecimiento en el mercado español. La compañía cerró 2025 con 56.694 unidades vendidas y ya mira a 2026 con el objetivo de alcanzar las 65.000 matriculaciones, lo que supondría un incremento del 15%.

El crecimiento previsto se apoya en una ambiciosa ofensiva de producto. A los recientes lanzamientos del EV4, el renovado Sportage, el nuevo Stonic y los comerciales eléctricos PV5 Cargo y Passenger, se sumarán en 2026 nuevos modelos estratégicos: los eléctricos EV5 y EV2, junto a los K4 y Seltos. Con esta gama renovada, Kia busca reforzar su presencia en los segmentos de mayor volumen del mercado.

En este 2025, los modelos más vendidos de Kia en España han acumulado las siguientes matriculaciones:

Sportage: 15.390 Stonic: 11.989 Niro: 10.286 EV3: 5.546. Este, uno de los eléctricos más vendidos en España y ganador del Coche del Año de los Lectores de Prensa Ibérica. XCeed: 5.294 Ceed: 4.828

Fuerte apuesta por la electrificación

Kia ofrecerá en 2026 una gama electrificada completa apoyada en cuatro tecnologías (eléctrica, híbrida enchufable, híbrida y microhíbrida) y presencia en los principales segmentos. La marca prevé que los híbridos representen el 32% de sus ventas y que, junto a los híbridos enchufables, los modelos electrificados alcancen el 20% del total.

Kia EV3 100% eléctrico / Kia

En el ámbito 100% eléctrico, Kia ya se posiciona como la tercera marca en ventas en España. En 2025 matriculó 6.586 vehículos eléctricos, frente a los 2.668 del año anterior. El principal protagonista fue el EV3, que en su primer año completo logró 5.546 unidades, convirtiéndose en uno de los eléctricos más vendidos del país y en el modelo eléctrico accesible con mayor éxito comercial.

No obstante, el Kia Sportage volvió a ser el modelo más vendido de la marca en España en 2025, con 15.390 unidades. En el conjunto del mercado español, Kia cerró el año como séptima marca, con una cuota del 5,2%. En el canal de particulares alcanzó la tercera posición, con 33.547 unidades y una cuota del 6,5%.

Récord mundial

A nivel global, Kia encadenó en 2025 su tercer año consecutivo de récord, con 3,13 millones de vehículos vendidos en todo el mundo, un 2% más que el año anterior. Para 2026, la compañía se ha fijado el objetivo de alcanzar los 3,35 millones de unidades, reforzando su liderazgo en electrificación y ampliando su gama híbrida en los principales SUV.

Noticias relacionadas

Kia PV5: la primera furgoneta eléctrica de la marca coreana / V.M.

El año también estuvo marcado por los premios. El Kia EV3 fue elegido Coche del Año en el Mundo 2025, además de ganar el Premio ABC al Mejor Coche del Año 2026 en España y el ya mencionado premio al Coche del Año de Prensa Ibérica. Por su parte, el eléctrico comercial PV5 fue distinguido como Furgoneta Internacional del Año 2026 y logró un récord Guinness por la mayor distancia recorrida por una furgoneta eléctrica a plena carga con una sola batería.