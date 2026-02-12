El Ford Kuga ya se puede conducir sin manos

A partir de abril el Ford Kuga podrá equipar Ford BlueCruise, el sistema que permite circular sin manos en el volante en autopista siempre que el conductor mantenga la vista en la carretera. Esta tecnología funciona dentro de las llamadas BlueZones, las áreas designadas donde el sistema está autorizado a operar. En Europa, esas zonas cubren aproximadamente el 95% de las autopistas de 16 países, con presencia en mercados como España, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos o Suecia, entre otros. Esto permite un uso real en viajes largos y también en desplazamientos interurbanos habituales, sin depender de carreteras “perfectas” o de escenarios muy concretos.

¿Qué es exactamente BlueCruise?

Se tratas de un sistema que se apoya en las capacidades del control de crucero adaptativo inteligente del Kuga y gestiona dirección, aceleración, frenado y posicionamiento en el carril. Puede operar a velocidades de autopista y también en tráfico denso con paradas frecuentes. Pero hay que tener en cuenta que no permite despreocuparse, ya que la responsabilidad final de la conducción recae en el conductor.

Ford insiste en que este fue el primer sistema de este tipo homologado en Europa, estrenado en el Mustang Mach-E en 2023, y ahora se amplía a un modelo de gran volumen como el Kuga, por lo que ya no hablamos de una tecnología reservada a unos pocos, sino de algo que busca colarse en el día a día de un SUV familiar.

Ford Kuga con el sistema BlueCruise / Ford

BlueCruise estará disponible en los nuevos Ford Kuga con transmisión automática a partir de abril. Forma parte del paquete Asistencia al Conductor, que llega de serie en las terminaciones ST-Line X y Active X, y se ofrece como opción en Titanium y ST-Line. Es un detalle relevante porque marca desde qué escalón de la gama se puede acceder a la conducción sin manos y dónde toca pasar por caja.

La marca también plantea un enfoque flexible para contratarlo. Habrá una opción de pago único para usar BlueCruise “durante años” sin cuotas adicionales, y también planes mensuales o anuales pensados para quien prefiera probarlo o lo necesite solo en determinadas épocas (por ejemplo, vacaciones o temporadas de viajes frecuentes). Además, los Kuga compatibles podrán tener un periodo de prueba de tres meses.

La actualización mantiene una oferta amplia de motorizaciones: híbrido enchufable (PHEV), híbrido completo (HEV) y motores de gasolina EcoBoost.

Más entretenimiento y mejor sonido

La puesta al día no se queda solo en la conducción asistida, ya que el Kuga anuncia una optimización del audio B&O Premium y una nueva conectividad premium. El equipo B&O, de serie en ST-Line X y Active X, sube de 575 W a 700 W y suma cambios de hardware (componentes de mayor especificación en puertas delanteras y altavoces traseros independientes) junto con dos canales de audio adicionales. El objetivo es ofrecer una reproducción más precisa y sin distorsión, incluso a volumen alto.

La conectividad premium, disponible en todas las series Kuga, promete acceso a servicios populares de streaming a través de SYNC 4, además de opciones para jugar y hasta karaoke. Y en la cabina se mantiene el ecosistema tecnológico con SYNC 4 y Alexa Built-in. Para quien use el coche con remolque, también aparece Trailer Tow Navigation, que calcula rutas según tamaño y peso para evitar carreteras estrechas o puentes bajos.