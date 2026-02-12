¿Me cubre el seguro del coche si tengo un accidente por viento existiendo una alerta metereológica?

La alerta metreológica por fuerte viento lanzada el miércoles por la tarde alertaba a la población de Catalunya recomendaba limitar los desplazamientos y apostar por el teletrabajo en los casos en que fuese posible. Pese a ello, muchas personas han tenido que coger el coche para acudir a su centro de trabajo, existiendo la posibilidad (no deseable) de sufrir un accidente. En esos casos, salta la duda: ¿Me cubre el seguro si tengo un accidente con el coche por culpa del viento existiendo una alerta pública de metereología?.

La respuesta es: sí. Por norma general tu seguro te cubre, incluso existiendo una alerta pública por viento, siempre que se trate de un accidente o daños imprevistos derivados de un fenómeno atmosférico. La alerta meteorológica no anula automáticamente la cobertura de la póliza. Sin embargo, existen matices importantes en función del tipo de seguro que tengamos contratado.

Señal viento en autopista / El Periódico

Si tenemos un seguro a Todo Riesgo (para el coche) se suele incluir la cobertura de fenómenos atmosféricos, cubriendo impactos, caídas de árboles o daños por el viento. Si el seguro que tenemos para el coche es a Terceros, por norma general no cubre los daños propios por viento, a menos que tengamos contratada una cobertura específica de "fenómenos de la naturaleza". Normalmente las pólizas de seguro cubren por vientos has 120 kilómetros por hora siempre que lo tengamos contratado.

También está la posible cobertura por parte del Consorcio de Compensación de Seguros. Lo viene haciendo por normativa desde el año 2016. En este caso, si el viento es de una intensidad extrema que califique como riesgo extraordinario, la cobertura la pasa a asumir el Consorcio aunque solo cubrirá los daños con vientos situados por encima de los 120 kilómetros por hora.

¿Cómo actuar?

Aunque el seguro cubra el accidente, las aseguradoras podrían intentar argumentar negligencia grave si circulamos o nos expusimos a un riesgo extremo estando en alerta roja y se demuestra que podríamos haberlo evitado.

Accidente camión por viento en autopista / Joan Puig (El Periódico)

No obstante, si el accidente fue fortuito y no vino provocado por imprudencia temeraria, el seguro siempre responde. Si hemos sufrido este accuente hay que seguir las siguientes recomendaciones:

Certificar la velocidad a la que íbamos, y para ello necesitaremos aportar informes de la Agencia Estatal de Metereología (AEMET) que certifiquen las rachas de viento en la zona. Estos informes son públicos y estÁn en el apartado de 'Superación de Umbrales' dentro de la propia AEMET.

En segundo lugar hay que realizar la comunicación del accidente y reportar a la compañía de seguros lo antes posible. Finalmente, se aconseja documentar el accidente (eso con todos) haciendo fotografías y vídeos de los daños producidos.