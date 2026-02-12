¿Cómo debes conducir en caso de alerta roja por viento?

El mes de febrero está dejando precipitaciones muy abundantes en todo el país, especialmente en Andalucía, así como un fuerte temporal marítimo y rachas de viento muy intensas en varias zonas de la Península, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Las fuertes rachas de viento previstas para este jueves han llegado incluso a llevar a la Generalitat a suspender las clases debido a la borrasca Nils, así como las actividades deportivas previstas. Las recomendaciones son que, en la medida de lo posible, se permanezca en casa, pero si no tienes otro remedio que coger tu vehículo, a continuación te daremos unos consejos sobre cómo conducir con viento y temporal.

Mapa de la alerta por viento excesivo en Catalunya previsto / EP

1.Circula por el centro del carril

En primer lugar, lo más aconsejable es que cuando conduzcas circules por el centro del carril, ya que una ráfaga de viento inesperada si circulas en un lateral podría hacer que salieras de la carretera o impactases con la mediana.

No obstante, al circular por el carril central también debes tener cuidado y conducir reduciendo la velocidad y con las manos firmes en el volante, pues el viento podría hacerte invadir cualquiera de los carriles que tienes al lado y provocar un impacto.

2.Vigila dónde aparcas el coche

En casos de fuertes rachas de viento, lo mejor suele ser aparcar en un garaje, aunque no todo el mundo dispone de uno. Si es tu caso, te recomendamos que evites dejar tu vehículo aparcado debajo de árboles o edificios en mal estado o con obras, ya que cualquier desprendimiento podría terminar dándote un disgusto.

3.El efecto pantalla

El efecto pantalla se produce cuando un coche está adelantando a otro más grande (como un camión o un autobús) mientras se producen fuertes corrientes de aire lateral.

Mientras adelantas, no notarás el viento ya que el otro vehículo te está protegiendo, pero una vez le has superado las fuertes rachas de este podrían hacer que pegases un volantazo. También se puede producir a la salida de un túnel.

En estos casos lo más recomendable es que agarres con firmeza el volante para evitar movimientos bruscos y reduzcas ligeramente la velocidad.

A la hora de conducir con viento, debes llevar las manos firmes sobre el volante / Archivo

4.Revisa el estado de tu coche

Aunque pueda parecer una tontería, en días tan señalados es recomendable que eches un vistazo al estado de tu vehículo para asegurarte de que todo está en orden. La presión de los neumáticos, el estado del parabrisas y de los limpias y el funcionamiento de las luces son cosas que deberías chequear antes de iniciar un trayecto.

5.Presta atención al entorno

Es importante que en días así le dediques una especial atención al viento ante la posible aparición de obstáculos en la calzada (árboles caídos, contenedores, bolsas…)

Además de fijarte en el paisaje y en el movimiento de los árboles para saber cuál es la dirección del viento (por posibles desprendimientos) existen ciertas sensaciones al volante que te pueden dar pistas sobre la dirección en la que sopla:

Si te cuesta mantener la velocidad, el aire sopla de frente .

. Si sientes que el vehículo va más ligero significa que la corriente sopla desde detrás .

. Si sientes bandazos quiere decir que el viento sopla del lateral. Este es el caso más peligroso.

6.Evita conducir en la medida de lo posible

Por último, y aunque hay muchas personas que no tienen otra opción para dirigirse a su trabajo, es recomendable que evites conducir. A través del transporte público podrás llegar a cualquier lugar y te evitarás posibles disgustos.

Sin embargo, si no tienes otra opción que conducir, hazlo en un coche, ya que en una motocicleta, bici o similar las rachas de viento pueden ser mucho más peligrosas.