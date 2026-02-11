Tesla entra en el programa de protección de testigos: nuevos nombres, mismos coches

Tesla ha decidido hacer un cambio en la nomenclatura con la que denomina a sus vehículos con el objetivo de poder maximizar sus ventas en los años venideros.

La compañía de Elon Musk introdujo hace tan solo unos meses el término “Standard” para hacer referencia a las versiones más básicas de sus vehículos y así poder diferenciarlas de aquellos que tuvieran un nivel de equipamiento superior. Sin embargo, en términos de cifras, no parece haberles funcionado, pues ahora han decidido eliminar esta palabra en los vehículos que ofrecen al público.

Tesla Model Y / Tesla

Nomenclatura basada en prestaciones

En vez de hablar de versiones “Standard” o “Premium”, a partir de ahora podremos observar una nomenclatura basada en las prestaciones que tenga cada vehículo, como la autonomía o el tipo de tracción que incluyen, algo que ya hacen desde hace muchos años marcas como Audi o BMW.

Así, tanto el Model 3 como el Model Y ofrecerán estas versiones renombradas:

Tracción trasera en vez de “Standard”

en vez de “Standard” Premium Gran autonomía con tracción trasera

Premium Gran autonomía con tracción integral

Performance Tracción integral

El Model Y tendrá también una opción extra de gran autonomía antes de pasar a las versiones Premium.

Objetivo: presencia en los cinco continentes

La compañía estadounidense ha puesto recientemente el foco en Marruecos, intentando jugar a la estrategia de Toyota, quien ya anunció que iba a concentrar sus esfuerzos en apretas los mercados más complicados.

Por ello, Tesla se presentó el pasado viernes en Casablanca a bombo y platillo anunciando que comercializará dos modelos, el Tesla Model 3 y el Tesla Model Y. Su primer punto de venta será en la ciudad magrebí, en un centro comercial llamado Anfaplace.

Con esa presencia en el norte de África, la marca completaría su presencia en los cinco continentes. Tesla tiene previsto que Marruecos sea un polo de producción para la zona, y para ello espera fabricar 400.000 vehículos al año en su planta en Kenitra.