Esta es la comunidad autónoma donde te saldría más barato asegurar tu coche

El estudio ‘Mapa del seguro de coche en España’ ofrece una radiografía por comunidad autónoma con datos sobre precios, modalidades de contratación y preferencias de los conductores.

Basado en pólizas efectivamente contratadas en el comparador a lo largo de 2025 (incluyendo pólizas a terceros, terceros ampliados y todo riesgo, con y sin franquicia) este estudio desglosa las primas medias anuales y analiza, entre otros aspectos, las modalidades más elegidas y características de los vehículos asegurados como la marca o el tipo de combustible.

Las 3 comunidades más baratas

Los datos del análisis muestran que Extremadura fue la CC.AA. con la prima media más barata en 2025. La póliza media en Extremadura se situó en 335 euros, prácticamente 70 euros por debajo de la media nacional (403 euros) lo que ha servido para que la autonomía se convierta, al igual que ocurrió en 2024, en la CC.AA. que contrata la prima media más barata de España.

El ranking de las primas medias más económicas lo completan Aragón (352 euros) y Canarias (359 euros).

Las 3 comunidades más caras

Por su parte, Madrid es la CC.AA. con la prima media más cara, situándose en los 436 euros en 2025, 100 euros por encima del dato de Extremadura y 30 euros más que la media nacional. Una diferencia que responde a distintas cuestiones, entre ellas, que la Comunidad de Madrid es la autonomía con mayor porcentaje de pólizas con todo riesgo, mientras que Extremadura cuenta con la menor proporción de esta modalidad.

Por su parte, el ranking de las primas más caras lo completan Asturias (432 euros) y País Vasco (430 euros).

Mapa del seguro de coche en España / Check24

Los madrileños contratan mucho más ‘a todo riesgo’

En cuanto a las modalidades y coberturas preferidas en cada zona, se observan notables diferencias. Así, Madrid, Galicia y País Vasco son las comunidades en las que, en términos porcentuales sobre el total de pólizas contratadas, se apuesta más por el todo riesgo (incluyendo las modalidades con y sin franquicia).

En el otro extremo se sitúa Extremadura, constituyéndose, de nuevo, como la comunidad con menos contrataciones de todo riesgo (en términos porcentuales) de todo el territorio nacional. Las diferencias entre ambos extremos son más que notables y, en proporción, las contrataciones de seguros a todo riesgo en la Comunidad de Madrid cuadruplican a las de Extremadura.

El diésel lidera las contrataciones

El estudio -elaborado por el comparador de precios CHECK24- revela de nuevo una gran mayoría de vehículos diésel a nivel nacional (6 de cada 10 pólizas contratadas fueron para vehículos con este combustible), seguidos de los coches de gasolina.

Así, los vehículos diésel son predominantes en todas las CC. AA. de España, con las excepciones de Canarias y Baleares, donde son mayoría los vehículos de gasolina. Las contrataciones de pólizas de vehículos híbridos y eléctricos aún son minoritarias, aunque se observa un mayor porcentaje en la Comunidad de Madrid y Cataluña.

Asimismo, Seat es la marca que se lleva más contrataciones de pólizas a nivel nacional.