Kia pone a prueba la autonomía del EV2 en el invierno más duro de Noruega

Aunque el Kia EV2 GT-line todavía es un prototipo, ya se ha enfrentado a uno de los escenarios más duros para cualquier coche eléctrico, el crudo frío del invierno noruego. En la edición más gélida registrada del El Prix Winter Test, organizada por la Federación Noruega del Automóvil (NAF), este SUV compacto recorrió 310,6 kilómetros antes de detenerse por completo, con temperaturas que llegaron a caer hasta los -21°C en la región de Jotunheimen.

Test de frío extremo en Noruega con el Kia EV2 / Kia

El objetivo de autonomía WLTP para la versión de batería de 61,0 kWh es de 448 kilómetros, y de 413 kilómetros en el caso del Kia EV2 GT-line con llantas de 19 pulgadas. La desviación registrada en la prueba fue del -24,81%, lo que situó al prototipo en primera posición por delante de los participantes oficiales. Es decir, que soporta y hace frente al frío extremo, mejor que sus rivales.

Este año, el termómetro llegó incluso a marcar -31°C, una cifra con la que mantener más de 300 kilómetros reales de autonomía es un dato que, sobre el papel, apunta a una gestión térmica y energética más que satisfactoria para la gama eléctrica de Kia.

La velocidad de carga también formó parte del examen. El Kia EV2 está construido sobre la arquitectura E-GMP de 400V y admite carga en AC de 11 kW y 22 kW, además de carga rápida en corriente continua. En estas condiciones bajo cero, pasó del 10 al 80% en 36 minutos, apenas seis minutos más que la cifra oficial, lo que supone un resultado excepcipnal.

Test de recarga en frío extremo con el Kia EV2 / Kia

En el mismo test participó también el Kia EV4, con batería de 81,4 kWh y llantas de 19 pulgadas, que logró 390 kilómetros en idénticas condiciones, frente a una autonomía WLTP homologada de 594 kilómetros .

Lo que queda por comprobar será cómo traslada este rendimiento invernal a un uso cotidiano fuera del entorno extremo del norte de Europa. Y, sobre todo, cómo se posiciona dentro del mercado de coches eléctricos compactos cuando llegue al mercado.

Detalle de la carga en frío / Kia

Fabricado en Europa

El Kia EV2 será el segundo modelo 100% eléctrico producido en la planta europea de Kia en Žilina, Eslovaquia. La versión con batería estándar de 42,2 kWh ya está en producción. La variante con batería de 61,0 kWh y el acabado GT-line llegarán a partir de junio de 2026 .

Los datos oficiales de homologación WLTP definitivos no se conocerán hasta el tercer trimestre de 2026, cuando se completen los ensayos en ciclo estandarizado a unos 23°C por un servicio técnico acreditado independiente . Hasta entonces, estas cifras invernales sirven como anticipo de lo que podría ofrecer este SUV eléctrico en condiciones reales exigentes.