KGM Torres Actyon: Vanguardista y moderno

El Torres Actyon es la respuesta de KGM a quienes quieren imagen, dinamismo y practicidad sin caer en lo convencional.

Ofrece un diseño SUV Coupé, con una silueta deportiva, un techo descendente que acentúa ese diseño coupé y unas formas más suaves respecto al resto de miembros de la gama, todo ello pensado para un uso claramente urbano.

Destaca la parrilla frontal, con ocho puntos LED y luces diurnas que también actúan como intermitentes. Es una firma lumínica propia inspirada en la bandera coreana y en la constelación de la Osa Mayor.

Monta llantas de veinte pulgadas de serie, con un guiño claro al diseño antes que al off-road.

La trasera es refinada, con líneas horizontales marcadas, al igual que el logo Actyon y ópticas LED inspiradas en el símbolo “Gon”, que significa tierra.

Sus medida son contenidas, 4.74 metros de largo, 1.91 de ancho y 1.67 de alto, con una batalla de 2.680. La altura al suelo es de 20.6 centímetros, mientras que en el caso del híbrido se reduce hasta los 19.3 centímetros.

Como no podía ser de otra manera, y manteniendo la filosofía de la marca, su características off road son importantes, con un ángulo de salida de 21.4º, el ventral del 17.6º y el de ataque de 17.6º. Si nos vamos a la versión híbrida, estos ángulos mejoran con 22.9º, 19.6º y 19.7º respectivamente.

Por dentro sube el nivel con respecto a sus hermanos. Cuenta con una doble pantalla panorámica de 12.3 pulgadas. Una de ellas, la que está situada tras el volante para la instrumentación, y la de la consola central para el infoentretenimiento.

Los revestimientos son de calidad, y están hechos en tele o cuero con costuras rojas. Como no puede ser de otra manera es totalmente compatible con Apple CarPlay y Android Auto. Cuenta con muchos huecos para guardar cosas, también bajo el reposabrazos central.

Si nos vamos al maletero, su capacidad también sorprende. Cuenta con una capacidad de 796 litros, con 128 litros bajo el piso del maletero. Como los asientos son modulables, podemos ir ganando más y más espacio, hasta llegar a los 1.568 litros.

En lo que a motorizaciones se refiere, el Torres Actyon apuesta por la variedad mecánica, con una opción clásica y otra claramente de futuro.

El primero de ellos es un motor gasolina, 1.5 GDI Turbo de cuatro cilindros y 163 CV de potencia y 280 Nm de par motor. Monta una caja de cambios manual de 6 velocidades y está dirigido para aquellos conductores que priorizan la sencillez y el precio de acceso.

La segunda versión es un HEV, un híbrido autorecargable. Utiliza el sistema Dual-Tech, con dos motores eléctricos y transmisión e-DHT. La potencia combinada de ambos propulsores es de 204 CV. Monta la mayor batería de su clase, de 1.84 kWh, y hasta el 94% de su conducción en ciudad lo podemos hacer en modo totalmente eléctrico. Una tecnología, como en casi todos los modelos, que la aporta BYD.

Solamente habrá un acabado, el Life Plus con tracción delantera y que se ofrece con cambio manual y automático.

El primero de ellos parte de los 30.800 euros y el segundo de los 35.000 euros. En estos precios finales, está incluida la campaña oficial de la marca, y el descuento por financiar.