En la tarde de ayer tuvimos la oportunidad de asistir a la presentación de ‘Own the Wheel’, una exposición en el Cupra City Garage de Madrid que rinde homenaje a quienes eligen tomar el control de su camino para vivir la emoción del presente y rechazar una vida “en piloto automático”.

Inspirada en el mensaje “No Drivers, No Cupra”, ‘Own the Wheel’ representa el primer proyecto de Cupra en el mundo del arte, reforzando su compromiso con el talento y la creatividad al que nos tiene acostumbrados.

Escogiendo el volante como símbolo de tomar el control de la propia existencia, siete artistas europeos han creado obras únicas que invitan a reflexionar sobre la importancia de vivir de forma consciente e impulsar los sentimientos en un mundo cada vez más automatizado.

Aunque la exposición se presentó ayer en un evento exclusivo podrá visitarse del 11 al 14 de febrero antes de empezar un recorrido por los City Garages de la marca en distintas ciudades del mundo.

Cupra presenta la exposición ‘Own the Wheel’ en su Cupra City Garage de Madrid / CUPRA

Siete artistas europeos toman el volante

En un contexto marcado por el avance de la automatización, en el que la tecnología es capaz de tomar decisiones por las personas, Cupra plantea una reflexión cultural con ‘Own the Wheel’: las obras construyen un relato compartido entre arte, diseño y automoción con la visión y estilo únicos de cada autor.

Entre los participantes -que además asistieron ayer al evento a presentar sus obras- destaca la reconocida artista española Sita Abellán y el ganador de dos premios Primetime Emmy, Oliver Latta, además de otras figuras relevantes como Six Dots, Waiting for Ideas, Billi Thanner, André Romão o Giulia Tavani (anGostura).

“Poder compartir espacio y trabajo con seis artistas de tanto talento ha sido sumamente gratificante. Junto a CUPRA, tenemos la convicción de que el arte debe inspirar, retar y apelar a las emociones” declaró Sita Abellán, artista expositora.

La marca también expone su último concept car, el Cupra Tindaya / Neomotor

El Cupra Tindaya también se dejó ver

‘Own the Wheel’ se presentó en un exclusivo evento que también contó con la presencia de Ignasi Prieto, Chief Brand Officer de Cupra, Martina Millà, Jefa de Exposiciones en la Fundació Joan Miró de Barcelona y representante de la Fundació Joan Miró.

Además, la marca también expone su último concept car, el Cupra Tindaya Showcar que, al igual que la exposición, surge de la convicción de que el conductor y su experiencia detrás del volante es crucial en el presente y el futuro de la automoción.

El Cupra Tindaya impacta con un diseño afilado, musculoso y deportivo. / Cupra

"Cupra nace del deseo de despertar emociones y de hacer de la experiencia humana una sensación única. Con ‘Own the Wheel’, volvemos a poner al conductor en el centro y destacamos su figura en un mundo cada vez más racional y automatizado,” declaró Ignasi Prieto, Chief Brand Officer de Cupra.