¿Lo conocías? Esta es la alternativa que tiene Alemania para la baliza V16

La baliza V16 sigue siendo una de las polémicas más comentadas este año: cuál es su uso, cuáles son legales, cuánto es la multa, etcétera. No obstante, uno de nuestros vecinos europeos ya resolvió mucho de los problemas que plantea este dispositivo hace unos cuantos años.

El nuevo dispositivo que ha impuesto la DGT y que se activa automáticamente al sacar el brazo por la ventanilla, ha sido establecido como sustitución de los triángulos de emergencia, usados para señalizar accidentes, averías o paradas de emergencia.

Sin embargo, hace unos años que en Alemania se usa un sistema gratuito para los conductores llamado Traffic Message Channel (TMC). Este invento no es reciente, en Europa se lleva usando desde los años 90, siendo uno de los países pioneros en apostar por esta alternativa.

Una mujer coloca una baliza V16 en el capó de su coche. / Manu Mitru

Datos a través de la FM

El TMC transmite la información de tráfico en tiempo real a los sistemas de navegación de los vehículos. No necesita conexión a internet ni suscripciones previas. Este sistema usa las emisoras de radio y transmite los datos a través de la señal FM.

El vehículo o el sistema de navegación recibe los datos y los presenta mediante avisos, como alertas por accidentes, coches averiados en el arcén, atascos por obras o situaciones meteorológicas desfavorables.

Para recibir estas alertas, los conductores solo necesitan tener activado el navegador del vehículo, ya que es a través de este sistema como se muestran los avisos y advertencias en la pantalla, sin tener que pagar absolutamente nada, a diferencia de la baliza V16, cuyo precio ronda los 40 euros.

En Alemania, el sistema TMC está completamente integrado en la red de tráfico, y son las autoridades, los centros de control y los operadores quienes se encargan de suministrar la información, que se envía de forma simultánea a miles de vehículos sin necesidad de adquirir ningún dispositivo adicional.