Así es como puedes cargar la batería de tu coche con las pinzas

Muchos conductores desconocen cómo se usan las pinzas y podrían sacarte de un apuro si tu coche se queda sin batería

Este es el orden correcto para cargar la batería de tu coche con las pinzas

Este es el orden correcto para cargar la batería de tu coche con las pinzas

Elena Castellano

Madrid
Probablemente, en algún momento de nuestra vida hemos observado que tras la descarga de la batería de un coche, se intente recargar mediante el uso de las pinzas. Pero no todo el mundo sabe como hacer este procedimiento que a primera vista parece simple. 

El fallo de las baterías no es común si se encuentran en buen estado, ya que es uno de los elementos más importantes de un vehículo. Algunas de las causas comunes del fallo del dispositivo pueden ser, el frío del invierno, dejar las luces o intermitentes encendidos o el desgaste del propio elemento. 

Recomendaciones previas al uso de las pinzas

Puede resultar muy sencillo si conoces los pasos a seguir. Primero, es recomendable hacer este procedimiento en un lugar seguro y hacerlo con gafas y guantes de seguridad. 

Antes de comenzar la acción, recuerda llevar el chaleco reflectante y la baliza colocada en lo alto de tu coche si se encuentra en el arcén de la carretera. 

Cables rojo y negro conectados a la batería de un coche

Cables rojo y negro conectados a la batería de un coche / Getty images

Pasos a seguir

Una vez comentadas las prevenciones y consejos es momento de saber cómo se colocan las pinzas. Para comenzar con la acción deberá apagar el motor del coche que será el encargado de cargar la batería del coche averiado y retire la llave de ambos coches. Deberá abrir el capó de ambos coches para acceder a las baterías. 

Tras esto, es muy importante saber localizar los puntos positivos (+, rojo) y negativos (-, negro) de ambas baterías para poder comenzar el procedimiento. Primero, conectaremos la pinza de color rojo al borne positivo de la bateria que está descargada, después deberás hacer la misma acción con el extremo contrario, conectandola a la bateria cargada. 

Seguidamente, repetirá el procedimiento con la pinza de color negro, en este caso primero deberá conectar el cable negro al coche con la bateria cargada y posteriormente, conectará el otro extremo al vehículo descargado. Después de estos pasos sencillos, deberá arrancar el coche que tiene la batería cargada y mantenerlo al ralentí durante unos minutos. 

Una vez ejecutado este procedimiento, intente encender el coche sin batería para comprobar que está nuevamente en funcionamiento. Una vez que el coche vuelva a funcionar, apague los coches y comience a retirar los cables. Primero retiraremos los cables del borne negativo y luego los del borne positivo. Vuelva a cubrir los bornes con sus tapones protectores y ya tendrás el coche nuevamente en funcionamiento. 

