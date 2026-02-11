El BYD Atto 3 EVO apunta alto con 510 km WLTP y carga a 220 kW desde 30.455 euros

BYD quiere seguir siendo un referente en el mercado de vehículos eléctricos, y para ello lanza la versión más completa y ambiciosa del Atto3 3, denominada, EVO. Ésta ofrece más batería, autonomía, carga rápido y, todo ello, a un precio ajustado.

Una Blade Battery de 74,8 kWh, arquitectura de 800 V y carga en corriente continua de hasta 220 kW, para pasar del 10 al 80% en 25 minutos, son argumentos de sobra para posicionarse como referente de su segmento. Y todo ello, además, con una puerta de entrada agresiva para España, desde 30.455 euros con campañas, Plan Auto+, CAE y oferta de financiación.

BYD Atto 3 / BYD

La marca define el Atto 3 EVO como una “actualización integral” de un modelo que ha sido su carta de presentación en Europa. El coche se apoya en la última evolución de la e-Platform 3.0 e incorpora por primera vez variantes con tracción trasera o tracción total, además de una suspensión trasera multibrazo de cinco brazos. El objetivo declarado es mejorar el comportamiento dinámico, aunque esa promesa habrá que contrastarla cuando probemos el coche.

En la gama española habrá dos versiones: Design y Excellence. La primera, con tracción trasera, anuncia 313 CV (230 kW) y un 0-100 km/h en 5,5 segundos. La segunda añade tracción total, sube hasta 449 CV (330 kW) y recorta el 0-100 km/h a 3,9 segundos. La diferencia de planteamiento se refleja también en la autonomía homologada: la Design declara hasta 510 km en ciclo combinado y hasta 710 km en urbano; la Excellence se queda en hasta 470 km en combinado y hasta 630 km en urbano.

Interior del BYD Atto 3 / BYD

El otro gran titular técnico del Atto 3 EVO es la integración estructural de la batería. BYD incorpora la tecnología Cell to Body (CTB), con la Blade Battery formando parte del chasis. Según los datos facilitados, esto mejora rigidez torsional y resistencia, y también permite un mejor aprovechamiento del espacio interior. La forma más fácil de entenderlo para el usuario es la traducción práctica: el coche presume de más capacidad de carga y de una orientación familiar más marcada.

El maletero trasero pasa a 490 litros y aparece un maletero delantero de 101 litros. En un C-SUV eléctrico, ese ‘frunk’ puede ser más útil de lo que parece para cables, triángulos o pequeñas bolsas, sobre todo si el maletero principal ya va cargado.

Frunk delantero del BYD Atto 3 / BYD

En el interior, el Atto 3 EVO suma una instrumentación digital de 8,8” y mantiene como epicentro una pantalla central de 15,6”. BYD destaca servicios integrados de Google y un asistente de voz con inteligencia artificial, además de soluciones de uso cotidiano como acceso NFC, carga inalámbrica refrigerada para smartphones y función V2L para alimentar dispositivos externos. Y quien busque un extra de confort tiene la posibilidad de Head-Up Display y asientos traseros calefactados.

En seguridad, el planteamiento de BYD es de ‘todo incluido’: la marca habla de una dotación completa de asistentes a la conducción y siete airbags, apoyados por la mayor rigidez estructural asociada al CTB. De nuevo, el enfoque es prometedor, pero quedará por ver cómo se traduce en calibración, suavidad y uso real de esos ADAS.

Para tranquilidad del comprador, este modelo ofrece garantía de 6 años y una cobertura de 8 años o 250.000 km para la bateria, con un estado de salud mínimo garantizado del 70%. La venta arranca ya y las primeras entregas están previstas para finales de febrero.