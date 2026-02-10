Opel regala una PlayStation 5 con Gran Turismo 7 a quien compre un Corsa en febrero

Opel lanza una campaña con un enfoque poco habitual: todos los clientes particulares que compren y matriculen un Opel Corsa nuevo este mes de febrero recibirán una PlayStation 5 Digital Edition y una tarjeta de 80 euros para descargar Gran Turismo 7.

De este modo, Opel conecta dos mundos—el real y el virtual—para reforzar su vínculo con la conducción. Y lo hace con un protagonista muy especial dentro del universo Gran Turismo: el Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo, un concept car radical diseñado para el videojuego pero con intenciones muy reales.

Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo / Opel

Creado como un modelo ‘phygital’, mezcla físico y virtual para avanzar el lenguaje de diseño y tecnología de los futuros Opel deportivos y eléctricos. Con 800 CV de potencia, 800 Nm de par y 320 km/h de velocidad punta, este concept deja claro que electrificación y altas prestaciones pueden convivir a la perfección. Su musculosa carrocería, soluciones aerodinámicas y puesto de conducción radical representan una visión avanzada de lo que Opel quiere ofrecer en sus próximas generaciones GSE. En el videojuego, los usuarios pueden pilotarlo. En el mundo real, es una muestra de hasta dónde puede llegar la gama eléctrica de la marca.

Esta iniciativa pretende acrecentar todavía más el éxito del Opel Corsa. Fabricado en Zaragoza desde 1982, es uno de los modelos más reconocidos del segmento urbano en toda Europa. La actual generación apuesta por un diseño moderno, una gama multienergía con opciones gasolina, híbridas y 100% eléctricas, y tecnologías como los faros Intelli-Lux Matrix.

Opel Corsa / Opel

Disponible en cuatro acabados (Edition, Yes, GS y Ultimate), el Corsa se adapta a casi cualquier perfil sin renunciar a una conducción eficiente. Según Opel, la campaña está activa en todos los canales de venta a particulares, y busca no solo impulsar las matriculaciones sino ofrecer un plus emocional a quien se lleva un coche nuevo

Precio competitivo

El modelo ofertado es el Corsa Basic Edition 1.2T XHL MT6 S/S de 100 CV, con un precio desde 14.900 euros financiando, o 99 euros al mes con entrada de 3.582,65 euros y una última cuota de 11.220 euros. La opción al contado se sitúa en 16.900 euros. Opel ofrece la financiación a través de Stellantis Financial Services, con condiciones detalladas en su web y sujeta a aprobación.