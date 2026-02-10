Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
BorrascaAyusoHuelga profesoresTDAHVivienda BarcelonaJesús VázquezCines VerdiCamp NouQueralt CastelletEpsteinEncuestas Castilla León
instagramlinkedin

Consejos

La DGT modifica el examen de conducir: adiós a memorizar las preguntas

La Dirección General de Tráfico incorporará, entre otras cosas, vídeos a sus exámenes

La DGT cambia el examen de conducir: adiós a memorizar las preguntas, estos son los cambios

La DGT cambia el examen de conducir: adiós a memorizar las preguntas, estos son los cambios / Alberto Espada (DGT)

Elena Castellano

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La Dirección General de Tráfico (DGT)ha puesto en marcha uno de los mayores cambios para poder obtener el carnet de conducir.

El pasado 5 de febrero la DGT activó formalmente la fase de despliegue de la reforma que dice adiós al examen tradicional. Esta reforma no solo afecta al examen teórico sino que también a la forma de entender la formación vial en España. 

El objetivo de la DGT es alcanzar un modelo más práctico y realista, centrado en la percepción del riesgo y la capacidad de reacción del futuro conductor, y no una simple forma más de memorizar un temario.

El carnet de conducir

Carnet de conducir / DGT

Un test renovado

El examen teórico será uno de los puntos que más quiere cambiar la DGT.  El test que todos conocemos (30 preguntas y tres fallos como máximo) se mantiene, pero también contemplará contenido extra como vídeos con situaciones reales de riesgo, donde la persona que se examina deberá demostrar cómo percibe el peligro.

Por ello, ya no será suficiente con estudiarse el libro de la autoescuela de memoria, sino que la DGT evaluará la atención y el razonamiento ante una situación peligrosa para crear así "mejores conductores".

Cambios en otros permisos

Las novedades en el permiso B no son las únicas a tener en cuenta, ya que el carnet A (de moto) también ha sufrido algunos cambios, los cuales llevan en vigor desde el pasado 1 de julio de 2025:

  • Formación teórica a distancia: El bloque teórico del curso, con una duración estimada de tres horas, ahora puede impartirse de forma online
  • Prácticas en tráfico real: Una de las novedades más destacadas es la incorporación de prácticas obligatorias en vías abiertas al tráfico, con una duración mínima de cuatro horas
  • Uso obligatorio del chaleco airbag: Durante las prácticas, ya es obligatorio el uso de chaleco airbag tanto para los alumnos como para los instructores. 
  • Supervisión desde motocicleta: Otra modificación relevante es que los instructores deben acompañar a los alumnos en moto, y no en coche, durante las prácticas en tráfico real. 
  • Introducción de los sistemas ARAS: El nuevo curso incluye formación específica sobre los sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ARAS) en motocicletas.

Noticias relacionadas

A pesar de los cambios, conviene aclarar que esta reforma no introduce nuevas pruebas prácticas ni altera la duración del examen, por lo que los requisitos para acceder al carné de coche seguirán siendo los mismos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Solo uno de cada tres séniors ve prioritario dejar en herencia la casa a los hijos: 'Quieren disfrutar del patrimonio en vida
  2. Miguel Ángel, jubilado de 78 años: 'Comparto piso desde hace seis años porque cobro 650 euros al mes
  3. Audiencias TV ayer | ‘Una nueva vida’ consigue liderar en una noche marcada por los especiales electorales de Aragón
  4. Barcelona inicia las obras de su primera rampa mecánica que estrenará en verano de 2027
  5. Francesco Tonucci, pedagogo: 'La escuela está ocupando todo el tiempo de los niños, hay demasiadas horas de colegio
  6. Trabajar 40 años y no llegar: la mitad de los futuros jubilados tendrá dificultades para mantener su nivel de vida
  7. Premios Gaudí 2026, en directo: a qué hora es la gala y última hora de los nominados
  8. Cobrar 1.400 euros y vivir en el coche: la historia de José Antonio y Nuria, vecinos de Sabadell, tras perder su piso

Rosalía, portada de la edición de primavera de 'Vogue' EEUU: "Mucha gente hace referencia a famosos... Yo prefiero hacer referencia a santos"

Rosalía, portada de la edición de primavera de 'Vogue' EEUU: "Mucha gente hace referencia a famosos... Yo prefiero hacer referencia a santos"

Kenneth, participante del Benidorm Fest: el chico orquesta que ha dado la campanada con un 'pelotazo' urbano

Kenneth, participante del Benidorm Fest: el chico orquesta que ha dado la campanada con un 'pelotazo' urbano

Satélites de la ESA muestran la intensidad de las lluvias en la Península Ibérica en los últimos 15 días

Satélites de la ESA muestran la intensidad de las lluvias en la Península Ibérica en los últimos 15 días

Luna Ki, participante del Benidorm Fest: lanza una 'Bomba de amor' sin el autotune que la acorraló en la primera edición

Luna Ki, participante del Benidorm Fest: lanza una 'Bomba de amor' sin el autotune que la acorraló en la primera edición

Carlos Mur declarará por videoconferencia en el caso residencias

Adif trabaja para abrir este sábado el corredor Madrid-Andalucía, según la evolución de las lluvias

Adif trabaja para abrir este sábado el corredor Madrid-Andalucía, según la evolución de las lluvias

La ONCE y la Fundación Barraquer llevan revisiones visuales y gafas a 300 menores vulnerables

La ONCE y la Fundación Barraquer llevan revisiones visuales y gafas a 300 menores vulnerables

El Parlamento Europeo da luz verde a las salvaguardas agrícolas en el acuerdo UE-Mercosur

El Parlamento Europeo da luz verde a las salvaguardas agrícolas en el acuerdo UE-Mercosur