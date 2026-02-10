La DGT modifica el examen de conducir: adiós a memorizar las preguntas

La Dirección General de Tráfico (DGT)ha puesto en marcha uno de los mayores cambios para poder obtener el carnet de conducir.

El pasado 5 de febrero la DGT activó formalmente la fase de despliegue de la reforma que dice adiós al examen tradicional. Esta reforma no solo afecta al examen teórico sino que también a la forma de entender la formación vial en España.

El objetivo de la DGT es alcanzar un modelo más práctico y realista, centrado en la percepción del riesgo y la capacidad de reacción del futuro conductor, y no una simple forma más de memorizar un temario.

Carnet de conducir / DGT

Un test renovado

El examen teórico será uno de los puntos que más quiere cambiar la DGT. El test que todos conocemos (30 preguntas y tres fallos como máximo) se mantiene, pero también contemplará contenido extra como vídeos con situaciones reales de riesgo, donde la persona que se examina deberá demostrar cómo percibe el peligro.

Por ello, ya no será suficiente con estudiarse el libro de la autoescuela de memoria, sino que la DGT evaluará la atención y el razonamiento ante una situación peligrosa para crear así "mejores conductores".

Cambios en otros permisos

Las novedades en el permiso B no son las únicas a tener en cuenta, ya que el carnet A (de moto) también ha sufrido algunos cambios, los cuales llevan en vigor desde el pasado 1 de julio de 2025:

Formación teórica a distancia : El bloque teórico del curso, con una duración estimada de tres horas , ahora puede impartirse de forma online .

: El bloque teórico del curso, con una duración estimada de , ahora puede impartirse de forma . Prácticas en tráfico real : Una de las novedades más destacadas es la incorporación de prácticas obligatorias en vías abiertas al tráfico , con una duración mínima de cuatro horas .

: Una de las novedades más destacadas es la incorporación de , con una . Uso obligatorio del chaleco airbag : Durante las prácticas, ya es obligatorio el uso de chaleco airbag tanto para los alumnos como para los instructores.

: Durante las prácticas, ya es tanto para los alumnos como para los instructores. Supervisión desde motocicleta : Otra modificación relevante es que los instructores deben acompañar a los alumnos en moto, y no en coche, durante las prácticas en tráfico real.

: Otra modificación relevante es que los durante las prácticas en tráfico real. Introducción de los sistemas ARAS: El nuevo curso incluye formación específica sobre los sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ARAS) en motocicletas.

A pesar de los cambios, conviene aclarar que esta reforma no introduce nuevas pruebas prácticas ni altera la duración del examen, por lo que los requisitos para acceder al carné de coche seguirán siendo los mismos.