Este coche eléctrico es español, llega a los 326 CV y cuesta a partir de 36.000 euros sin ayudas

El Cupra Born fue el primer coche 100% eléctrico de la marca española. Empezó a comercializarse en 2021, con un aire deportivo y premium que lo convierte en un compacto rompedor. Como competidor directo tiene, curiosamente, al Volkswagen ID.3, un coche con el que comparte plataorma, además de grupo.

El Born fue la primera piedra del futuro 100% eléctrico de Cupra, que ahora se completará cuando llegue, en su debido momento, el nuevo Raval. Es un compacto cinco puertas de 4,32 meros de largo, 1,81 de ancho y 1,54 de alto. Su batalla de 2,76 metros le confiere un espacio interior amplio para su segmento y cuenta con maletero de 385 litros de capacidad.

Eléctrico y deportivo

Pese a compartir plataforma con el Volkswagen ID.3, es 20 milímetros más bajo en la trasera y 15 milímetros en la delantera. Con un peso que ronda los 1.842 kilos, el Cupra Born es ágil y dinámico. Además, su apariencia exterior, reforzada por unas llantas de 19 pulgadas de aleación de siere, lo convierte en un coche agresivo y radical.

Cupra Born VZ / Cupra

El carácter deportivo del Cupra Born sigue en el interior con asientos tipo bucket de serie y una posición de conducción baja, con pedales en aluminio. El volante de Cupra y la orientación total del sistema de infoentretenimiento, mandos y pantallas (la principal de 12,9 pulgadas), hacia el conductor refuerzan ese carácter.

Versiones y potencia del Cupra Born

En la parte mecánica, el Cupra Born combina un motor eléctrico que entrega 170 kW de potencia (204 CV) con una batería de 59 kWh. Consigue una autonomía en ciclo combinado de 428 kilómetros que bajan hasta los 376 kilómetros en su cifra mínima. Tanto por sus medidas como por su autonomía, el entorno ideal del Born es la ciudad, con algún pequeño trayecto interurbano.

Interior del Cupra Born VZ / Cupra

Además, hay una versión e-Boost, con la misma batería o con una de 79 kWh, que sube hasta los 231 CV. Por último, también se comercializa el Cupra Born VZ, la versión más radical y prestacional, con hasta 326 CV de potencia y la misma batería de 79 kWh, que llega a los 599 kilómetros. No solo gana potencia, sino que cuenta con un chasis mejorado para aumentar el comportamiento dinámico del coche, llantas de 20 pulgadas de serie y un color, así como un interior, exclusivos.

Precio del Cupra Born 2026

El precio del Cupra Born empieza en los 36.600 euros de acceso y sin ayudas. La versión e-boost con batería grande sube a los 38.090 euros y la VZ, a los 44.830 euros.

Noticias relacionadas

A este eléctrico está por sumarse el nuevo Cupra Raval, del que pronto se conocerán más detalles, que se convertirá sin duda en el acceso al catálogo eléctrico de Cupra, con un precio prometido alrededor de los 26.000 euros y cuatro metros de longitud.