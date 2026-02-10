Así es el Aston Martin que conducirá Fernando Alonso en 2026

En el día de ayer el equipo Aston Martin Aramco F1 Team presentó el que será su coche para la próxima temporada en la máxima categoría del automovilismo.

Se trata del primer monoplaza concebido por Adrian Newey para la escudería británica, y no deja indiferente a nadie gracias a su estética, su nivel técnico y su nuevo color mate.

Los pilotos del AMR26 -Fernando Alonso y Lance Stroll- desvelaron la que será su ‘livery’ definitiva en Arabia, en la sede de Aramco, patrocinador principal de la escudería.

“Los nuevos comienzos siempre son emocionantes”

Pedro de la Rosa, expiloto de Fórmula 1, comentarista de la categoría en DAZN y embajador de Aston Martin, subrayó que "Tener a todos estos grandes nombres en el equipo es buena señal pero te da una presión extra de que tienes que ganar ya. Esto en F1 es difícil, por lo tanto, un toque de realismo, porque es un camino largo. No será llegar y ganar, hay que ir paso a paso, pero tenemos las armas para afrontar este reto".

Por su parte, Alonso también quiso dejar unas palabras para todos los fans: "Hay ilusión, tenemos unas instalaciones top, un nuevo túnel de viento y a un gran diseñador como Adrian. Los nuevos comienzos siempre son emocionantes. Vamos a ir de menos a más, seguro, y creo que a mitad de año podremos luchar por grandes cosas".