Toyota abre los pedidos en España del Aygo X Cross Hybrid

Toyota ha comenzado a aceptar pedidos del nuevo Toyota Aygo X Cross Hybrid, disponible desde 20.900 euros en el acabado Play, de entrada a la gama, y como único modelo del segmento A con propulsión 100% híbrida.

Toyota Aygo X Cross Hybrid hereda el sistema híbrido del Toyota Yaris, lo que supone una mejora significativa frente al Toyota Aygo X Cross de la generación anterior conocida hasta la fecha.

Un consumo más reducido

El nuevo modelo Toyota Aygo X Cross Hybrid alcanza los 116 CV, incrementando en 44 CV su potencia, además de ofrecer una conducción más ágil y dinámica. También el consumo se reduce hasta 3,8 l/100 km en ciclo combinado WLTP, siendo un 1 l/100 km menos que la versión de gasolina anterior, mientras que las emisiones de CO2 se sitúan desde 87 g/km, lo que conlleva a 22 g/km menos que su antecesor.

Toyota Aygo X Cross Hybrid / Lukas Wagneter

Llega el acabado GR Sport

La gama del Toyota Aygo X Cross Hybrid está disponible en cuatro acabados -Play, Like, Chic y el nuevo GR Sport-. Este último se incorpora por primera vez a la gama, aportando "una imagen más deportiva, dinámica" y un carácter diferenciado con ajustes específicos en la suspensión, la dirección y logotipo GR grabado.

El Aygo X Cross Hybrid se presenta con una amplia paleta de colores formada por el color bitono exclusivo Amarillo Mostaza del GR Sport, que se suma al Blanco Perlado y al Gris Trueno. El resto de los acabados se presentan en colores Bronce Canela, Lavanda y el Plata Jazmín.

"El nuevo Toyota Aygo X Cross Hybrid, el pequeño de la familia de Toyota España llega para posicionarse como el único vehículo 100% híbrido del Segmento A, naciendo para responder a la demanda del mercado y se convierte en la puerta de entrada a la electrificación de Toyota, siendo la mejor opción para aquellos que buscan un vehículo urbano 100% híbrido", ha destacado la firma.