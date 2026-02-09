El Suzuki Across refuerza su apuesta híbrida enchufable

El Suzuki Across se renueva con una evolución que optimiza precisamente lo que hoy se le exige a un SUV híbrido enchufable: eficiencia, tecnología y un planteamiento práctico que no sacrifique espacio ni facilidad de uso.

Por fuera, el nuevo Across mantiene una imagen robusta, con una parrilla elevada y un frontal marcado por un pico tipo hammerhead que refuerza su presencia. La postura ancha, las llantas de gran tamaño y los protectores de los pasos de rueda subrayan ese enfoque SUV con aspiraciones fuera del asfalto. Este modelo Mide 4.600 mm de largo, 1.855 mm de ancho y 1.685 mm de alto, con una batalla de 2.690 mm, y está disponible en cuatro colores: Massive Gray, Ever Rest, Super White y Attitude Black.

El uevo Suzuki Across está disponible en 4 colores / Suzuki

En el interior, Suzuki apuesta por una organización más lógica de los mandos con el concepto de ‘arquitectura en isla’. Pantallas, sistema de audio, palanca electrónica de cambios y controles principales se agrupan para facilitar el uso diario. El cuadro de instrumentos, situado en una posición baja, busca mejorar la visibilidad hacia el exterior, mientras que la conectividad con smartphones forma parte de la experiencia de infoentretenimiento.

Los asientos delanteros concentran buena parte del salto en confort. El del conductor ofrece ajuste eléctrico en diez direcciones, con memoria para dos posiciones y soporte lumbar. El del acompañante es eléctrico en ocho direcciones. Ambos cuentan con calefacción regulable en tres niveles y están tapizados en una combinación de cuero sintético y tela.

El maletero declara 446 litros, con un portón trasero manos libres que se abre mediante un gesto con el pie. Al abatir los asientos traseros, ahora quedan casi completamente planos, algo pensado para facilitar la carga de objetos voluminosos y mejorar la estabilidad durante el transporte.

Maletero del nuevo Suzuki Across / Suzuki

Donde el nuevo Across da un paso importante es en el sistema PHEV. Estrena una arquitectura más compacta gracias a la integración de la unidad de control de potencia y el convertidor DC/DC en el eAxle delantero. El uso de semiconductores de carburo de silicio reduce pérdidas de energía y permite un conjunto más eficiente. La batería aumenta su capacidad hasta 22,7 kWh, con el objetivo de ampliar la autonomía en modo eléctrico y también el alcance total en trayectos largos. Lo que no sabemos todavía es la autonomía total en modo eléctrico ni el consumo combinado.

El motor térmico es un 2.5 litros de cuatro cilindros, con carrera larga y alta relación de compresión, que combina inyección directa y en el puerto según las condiciones de conducción. A este se suman dos motores eléctricos, uno delantero y otro trasero, que hacen posible la tracción total E-Four. Este sistema gestiona de forma electrónica el reparto de par entre ejes para mejorar la estabilidad y corregir situaciones de subviraje o sobreviraje. Además de los modos Normal, Eco y Sport, el conductor puede activar el modo E-Four Trail, que fija la relación de par y coordina frenos y entrega de potencia para situaciones de baja adherencia.

En el apartado digital, el Across integra una pantalla de información de 12,3 pulgadas frente al conductor, configurable con vistas como navegación o información de consumo. En el centro del salpicadero se sitúa otra pantalla de 12,9 pulgadas desde la que se controlan climatización, audio y navegación, con posibilidad de personalizar widgets. Se suma un head-up display proyectado sobre el parabrisas, con tres estilos de visualización, y detalles prácticos como carga inalámbrica y cinco puertos USB-C repartidos por el habitáculo.

La seguridad es otro de los pilares del modelo. El paquete incluye Pre-Collision System, control de crucero adaptativo Dynamic Radar Cruise Control, asistente de trazado de carril, alerta de salida de carril, monitor de conductor, alerta de tráfico cruzado frontal y un sistema de detención de emergencia en conducción, entre otros. También incorpora monitor de vista panorámica con visión 3D.

Noticias relacionadas

Habrá que esperar para comprobar cómo se traducen estas mejoras en el uso real y, sobre todo, para conocer datos clave que todavía no ha desvelado Suzuki.