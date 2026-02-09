¿Cuál es el mejor tipo de neumático que puede llevar tu coche?

Una de las dudas más comunes entre los conductores es: ¿qué neumático necesitan para su coche? La respuesta no depende tanto del modelo o de la forma de conducción, sino del uso real que se hace del vehículo a lo largo del año y las condiciones climatológicas del entorno. Por eso, si vas a algún taller siempre se insiste en la importancia de conocer la diferencia entre los tipos de neumáticos.

En España, las nevadas no son muy frecuentes, pero existen zonas con temperaturas muy bajas en invierno, y resulta esencial entender qué aporta cada solución para elegir con seguridad.

Neumáticos de verano: los más recomendados en gran parte de España

Los neumáticos de verano ofrecen un mejor rendimiento si la temperatura ambiente se mantiene por encima de los 7º o 10ºC. En estas condiciones destacan, frente al resto, por su capacidad de frenada, agarre en curva y tracción en condiciones de seco.

Cuando las temperaturas bajan, siguen ofreciendo un agarre correcto en seco, aunque su rendimiento disminuye progresivamente. En mojado, dependiendo del modelo, mantienen prestaciones suficientes o incluso muy buenas durante todo el año.

Son recomendados:

Si se circula en zonas templadas donde las heladas no son habituales.

Si no se realizan viajes largos por zonas frías durante el invierno.

Si se alternan con neumáticos de invierno según la estación.

Neumáticos con sus pegatinas / Freepik

Neumáticos de invierno: la opción segura en temperaturas muy bajas

Los neumáticos de invierno son la elección ideal cuando la temperatura se mantiene por debajo de los 7 ºC, tanto en seco como en mojado. Sus compuestos garantizan la gomosidad del caucho incluso en frío extremo, y su diseño permite conducir con precaución sobre nieve y superficies deslizantes manteniendo un buen grado de seguridad.

En temperaturas altas se desgastan más rápido, por lo que requieren alternar entre dos juegos al año. Aunque esto implica una mayor inversión, aporta seguridad en condiciones difíciles y durabilidad.

Son recomendados:

Para circular habitualmente por carreteras heladas o nevadas.

Para subir habitualmente a zonas de montaña o estaciones de esquí.

Para quienes viajan mucho por carretera en invierno y pueden alternar con neumáticos de verano.

Neumáticos todo tiempo: la solución versátil para viajar todo el año

Los neumáticos todo tiempo combinan lo mejor de los de verano y los de invierno gracias a los avances en compuestos y diseño. En mojado mejoran el agarre y la frenada respecto a los de verano, funcionan bien en temperaturas frías y, si llevan código 3PMSF, permiten avanzar sobre nieve en caso de nevada ocasional.

Aunque no alcanzan el máximo rendimiento de los de verano ni el de los de invierno en condiciones extremas, se acercan mucho y resultan ideales para conductores que no buscan los límites de adherencia.

Son recomendados:

