Programa Auto+: dime qué coche te quieres comprar y te diré cuánta ayuda te toca

El Gobierno ha aprobado el Programa Auto+, las ayudas para la adquisición de vehículo electrificados dentro del Plan Auto 2030. Tanto la cuantía como la manera de distribuir las ayudas a cada comprador varían y es importante saber cómo se estructuran para poder hacer cuentas de cara a comprar un nuevo coche eléctrico.

Lo primero que hay que saber es que el programa favorece al vehículo llamado EEE: eléctrico, económico y europeo. Así, estos tres adjetivos son los que se utilizan para determinar la cuantía total de la ayuda a percibir.

El máximo que se puede percibir por la compra de un vehículo de categoría M1, es decir, un turismo electrificado es de 4.500 euros. Pero este total no se adjudica de manera automática por cumplir ciertos requisitos, si no que el beneficiario deberá ir sumando porcentajes conforme vaya cumpliendo ciertos parámetros.

Cómo se consigue el máximo de la ayuda

De esos 4.500 euros, si se compra un coche eléctrico se conseguirá el 50% (2.250 euros), si se trata de un híbrido enchufable o un autonomía extendida, el 25% (1.125 euros).

El precio también es determinante. Si el coche eléctrico cuesta menos de 35.000 euros (con los descuentos de la marca y sin impuestos), se podrá sumar otro 25% del total (1.125 euros). Si el coche cuesta entre 35.000 y 45.000 euros, siendo este el tope máximo para poder optar a la ayuda, se sumará un 15% (675 euros). En el caso de los PHEV, siempre que estén por debajo de 45.000 euros, se adjudicará un 25% (1.125 euros).

Y por último, el lugar de fabricación y ensamblaje acabará por determinar el resto de la ayuda. Así, los coches cuyo montaje y ensamblaje final hayan ocurrido en la Unión Europea ganarán un 15% más y si parte del proceso de fabricación, como el paquete de la batería u otros componentes a determinar, también ha tenido lugar en territorio europeo, se adjudicará el 10% restante.

Las cuentas, con ejemplos

Lo vemos con un caso práctico, por ejemplo, con el eléctrico más vendido de 2025, el Tesla Model 3, que se fabrica en China para su exportación a Europa y que cuesta según la web 35.000 euros con IVA y con descuentos de la marca. Para hacer los cálculos se necesita el precio sin IVA, 28.926 euros.

El Tesla Model 3 es un 100% eléctrico, por lo que le corresponde el primer 50% de la ayuda (2.250 euros). Cuesta menos de 35.000 euros, por lo que le toca un segundo 25% (1.125 euros). Se fabrica y ensambla en China, por lo que de la parte final no le corresponde ningún tipo de ayuda. Así, la ayuda del Programa Auto+ para comprar un Tesla Model 3 ascendería a los 3.375 euros.

El híbrido enchufable más vendido en España en 2025 ha sido el Volkswagen Tiguan, que se fabrica en cuatro plantas diferentes dependiendo del mercado de destino, una de ellas en Alemania. Es un híbrido enchufable con etiqueta Cero de la DGT y cuesta 43.925 euros con IVA, 36.301 euros sin.

Noticias relacionadas

Al ser PHEV le toca el 25% de la ayuda (1.125 euros). Cuesta menos de 45.000 euros, así que puede optar a otro 25% más (1.125 euros). Al estar fabricado y ensamblado en Europa, consigue un 25% más (15 + 10%, 1.125 euros). Así, por la compra de un Volkswagen Tiguan se conseguirían 3.375 euros.