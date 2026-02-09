Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Elecciones AragónEncuestas AragónRegularización inmigrantesPremios GaudíEpsteinSuper BowlBorrasca MartaHuelga RodaliesNatalidadBarçaMedicinaSantiago Segura
instagramlinkedin

Consejos

¿Vas a repostar hoy? Estas son las 5 gasolineras más baratas de toda España

Si tienes que llenar el depósito de tu vehículo a continuación te contamos cuáles son las estaciones de servicio en las que te saldría más barato

¿Vas a repostar hoy?

¿Vas a repostar hoy? / Archivo

Fernando Álvarez

Fernando Álvarez

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Después del fin de semana son muchos los conductores que tienen que pasar por la gasolinera para llenar el depósito de su coche debido a los desplazamientos a segundas residencias, el uso de su vehículo con una mayor frecuencia por motivos de ocio o simplemente por repostar el lunes para poder tener gasolina durante toda la semana. Si es tu caso, a continuación te contaremos cuáles son las gasolineras más baratas hoy lunes para que puedas aprovecharte de ello.

Una persona repostando gasolina 95 en una gasolinera de Barcelona.

Si tienes que llenar el depósito de tu vehículo hoy a continuación te contamos cuáles son las estaciones de servicio en las que te saldría más barato / EP

Trucos para ahorrar gasolina

Si eres de los que usa su coche a menudo, debes saber que acelerar gradualmente y frenar suavemente puede mejorar el ahorro de combustible hasta entre un 15% y un 30% en carretera y entre un 10% y un 40% en ciudad, además de mantener en buen estado otros componentes como los frenos.

Además, un mantenimiento adecuado del vehículo, como utilizar el aceite recomendado, controlar la presión de los neumáticos, cambiar los filtros de aire, limpiar las bujías y preservar la limpieza general del coche, favorece un funcionamiento más eficiente y un menor consumo de combustible. 

Por otro lado, a la hora de realizar un desplazamiento algo más largo de lo normal, es importante mantener las ventanas cerradas, ya que abiertas generan mayor arrastre y, por tanto, un mayor gasto de combustible. Siempre que sea posible, es recomendable moderar el uso del aire acondicionado o la calefacción, ya que su uso intensivo también puede afectar negativamente al rendimiento del vehículo.

BARCELONA 10/08/2023 ECONOMIA Gasolinera subida de precios de la gasolina Gasolineras FOTO ELISENDA PONS

Acelerar gradualmente y frenar suavemente puede mejorar el ahorro de combustible / Archivo

Las 10 gasolineras más baratas

Si tienes que rellenar el depósito de tu vehículo hoy, te mostramos cuáles son las 10 gasolineras más baratas de la Península (tanto para repostar gasolina como para repostar diésel) para que puedas ahorrarte algo de dinero a la hora de hacerlo.

En cuanto a gasolina, estas son hoy las 5 gasolineras más baratas:

  • Plenergy Utrera (Sevilla) - 1.209€
  • Ballenoil Utrera (Sevilla) - 1.209€
  • Petroprix Zamudio (Vizcaya) - 1.224€
  • Gasolinera Zamudio (Vizcaya) - 1.224€
  • Ballenoil Guadalajara (Guadalajara) - 1.229€

En cuanto a diésel, estas son hoy las 5 gasolineras más baratas:

Noticias relacionadas

  • UTE Estación de Murcia (Región de Murcia) - 0.985€
  • Cotranco (Córdoba) - 0.995€
  • Estación de autobuses de Cartagena (Región de Murcia) - 1.038€
  • Plenergy Utrera (Sevilla) - 1.179€
  • Ballenoil Utrera (Sevilla) - 1.179€

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El tratamiento de Barbacid contra el cáncer de páncreas requerirá al menos tres años más de pruebas en ratones: 'No hay fecha para los ensayos clínicos
  2. Santiago Segura pierde su batalla con Hacienda: el Supremo confirma que dejó de pagar 827.000 euros
  3. El regreso de Puigdemont, la mediación del PNV y la “presión ambiental” como bazas de Sánchez para acercar a Junts
  4. Lola Valiente, 19 años, tras intentar dos veces acceder a Medicina: 'Tengo un 9,4 de Bachillerato, pero en la sele la presión por la nota puede conmigo
  5. Retrasos en el aeropuerto de Barcelona-El Prat tras el pinchazo de un avión que rodaba hacia la pista
  6. Los Mossos paran a un camionero en Vic por no llevar la documentación en regla y le encuentran 6 kilos de hachís
  7. Los médicos de familia, sobre las bajas laborales: 'No podemos poner un plazo a una persona para saber cuánto le va a durar una depresión
  8. Ingenieros de Indra diseñan armas más letales y una IA para el futuro carro-dron de combate

¿Vas a repostar hoy? Estas son las 5 gasolineras más baratas de toda España

¿Vas a repostar hoy? Estas son las 5 gasolineras más baratas de toda España

Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones

Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones

DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

Directo | Servicios mínimos de entre el 33% y el 66% en Catalunya durante la huelga de maquinistas de Renfe

Directo | Servicios mínimos de entre el 33% y el 66% en Catalunya durante la huelga de maquinistas de Renfe

Los tres artistas que darán la campanada en el Benidorm Fest: ni son lo más escuchados ni los que más seguidores tienen

Los tres artistas que darán la campanada en el Benidorm Fest: ni son lo más escuchados ni los que más seguidores tienen

Juego de sillas para intentar tumbar al campeonísimo Marc Márquez

Juego de sillas para intentar tumbar al campeonísimo Marc Márquez

Carolina Martinoli, presidenta de Vueling: "Barcelona es nuestra casa y queremos un aeropuerto a la altura de su ambición"

Carolina Martinoli, presidenta de Vueling: "Barcelona es nuestra casa y queremos un aeropuerto a la altura de su ambición"

Maria José Valiente, psicóloga: "Decidir es un acto libre pero de responsabilidad; la libertad implica responsabilidad"

Maria José Valiente, psicóloga: "Decidir es un acto libre pero de responsabilidad; la libertad implica responsabilidad"