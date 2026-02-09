Dongfeng se apoya en una garantía de 7 años para despejar dudas sobre su fiabilidad

Uno de los grandes problemas a los que se enfrentan hoy las nuevas marcas chinas en Europa no es el precio ni el equipamiento. Es la confiaza. Nadie conoce todavía su fiabilidad a largo plazo, cómo van a envejecer estos coches ni cómo responderán cuando acumulen años y kilómetros. Es una duda lógica en marcas que acaban de llegar y que aún no tienen un recorrido real en el mercado.

Sin un historial que avale su resistencia con el paso del tiempo, Dongfeng opta por trasladar un mensaje claro al cliente: si algo falla, está dispuesta a asumir el coste durante muchos años. De ahí su nueva política de garantías y el refuerzo de su estructura de posventa.

Dongfeng Box / Dongfeng

La cifra más visible de esa estrategia es la garantía comercial de siete años o 300.000 kilómetros para el conjunto del vehículo, lo que antes ocurra. Una cobertura pensada para usuarios que recorren muchos kilómetros al año y que, precisamente por eso, suelen ser más cautos con marcas nuevas. Dongfeng plantea que, durante ese periodo, las reparaciones se realicen bajo estándares OEM, con recambios originales y siguiendo procedimientos técnicos certificados en la red oficial.

Además, la marca china pone el foco donde hoy se concentra buena parte de las dudas del comprador: el sistema de propulsión. Motor eléctrico y batería de alto voltaje cuentan con una cobertura específica de 10 años sin límite de kilometraje. En un contexto en el que todavía no hay referencias claras sobre la degradación real de estas baterías a largo plazo, Dongfeng opta por asumir ese riesgo como parte de su argumento comercial. Eso sí, se trata de una garantía acotada a esos componentes concretos y no de una extensión global de todo el vehículo.

Menos tiempo de espera en reparaciones

La marca cuenta con un hub de recambios en Mejorada del Campo (Madrid), operado junto a Kuehne+Nagel, desde el que abastece a su red oficial. El objetivo es reducir los plazos de espera en las reparaciones, uno de los puntos más criticados cuando una marca nueva aún está construyendo su red. Dongfeng habla de un stock de unas 1.000 referencias y más de 9.000 piezas, con una disponibilidad del 90% al 95% en los componentes más habituales.

Hub de recambios de Dongfeng en Mejorada del Campo (Madrid) / Dongfeng

El compromiso que pone sobre la mesa es el envío de recambios a los concesionarios en 24 a 48 horas, con opción urgente en 24 horas. Esto no significa que cualquier avería se solucione en ese plazo, pero sí que el cuello de botella del recambio, uno de los más habituales, debería reducirse. En caso de necesidad, la marca también recurre a su almacén europeo en Venlo, coordinado con la central en China.

La letra pequeña que conviene leer

Como ocurre con cualquier ampliación de garantía, hay condiciones que marcan la diferencia entre estar cubierto o no. Y aquí Dongfeng no se sale del guion habitual del sector.

La ampliación está vinculada al primer propietario. El documento no aclara qué ocurre en caso de venta del vehículo, si la garantía se transfiere total o parcialmente o bajo qué condiciones. No se ha facilitado este dato, y es un punto relevante para quien piense en la reventa a medio plazo.

La segunda condición es casi obligatoria en este tipo de programas: para mantener la garantía ampliada, los mantenimientos deben realizarse en servicios oficiales. Salirse de la red puede suponer perder la cobertura, algo que el cliente debe tener en cuenta desde el primer día.

Interior del Dongfeng Box / Dongfeng

La tercera exclusión afecta a los usos profesionales, como taxi o alquiler, que quedan fuera de esta política de garantía. Precisamente los usos más intensivos, y los que antes alcanzarían cifras altas de kilometraje, no entran en el programa.

Noticias relacionadas

Dongfeng completa este movimiento con el anuncio de dos nuevos SUV previstos para 2026, uno urbano del segmento B y otro híbrido enchufable del segmento C. No se ha facilitado una fecha concreta para verlos en persona ni más detalles técnicos. Por ahora, la marca juega su carta principal en otro terreno: comprar tiempo y confianza en un mercado que todavía observa con cautela a los recién llegados.