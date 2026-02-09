Antonio Carmona ha descubierto en Madrid todos los detalles de la “Gira 20 Aniversario” con la que celebra 20 años de carrera en solitario, una serie de espectáculos únicos y emotivos en los que, con la participación de Universal Music Spain, Cersa Music y E2 Management, ofrecerá un recorrido por sus mejores canciones desde su debut, pasando por algunas de sus colaboraciones más celebradas junto a artistas como Alejandro Sanz y C. Tangana y por versiones personales de canciones de artistas reconocidos.

Además, según detalló Carmona, cada concierto concluirá por todo lo alto con el llamado Cabaret Flamenco, un espectacular fin de fiesta con el que el artista granadino revisitará las canciones más emblemáticas de su etapa en Ketama, conectando pasado y presente en una celebración vibrante de su legado musical. Esta intensa y vibrante gira, que arrancará el próximo 10 de abril en Valencia y finalizará el 15 de diciembre en Madrid, visitará un total de 20 ciudades a lo largo de toda nuestra geografía.

“Celebrar 20 años en solitario es un regalo de la vida, y hacerlo recorriendo 20 ciudades con esta gira es algo que me llena el alma. Para un artista, el camino es tan importante como el escenario; por eso, contar con el Nuevo SUV Citroën C5 Aircross es un privilegio. Es un coche que me da esa tranquilidad y ese confort que necesito para llegar con la mejor energía a cada concierto, ya sea para componer en el camino o simplemente para disfrutar del viaje con mi familia y mi música. Citroën es ya parte de mi familia y me siento muy orgulloso de que me acompañen en este momento tan especial de mi carrera”, explicó Carmona

Antonio Carmona, embajador del Citroën C5 Aircross, presenta su gira 20 aniversario / Citroën

“Más de lo que te quiero”, el primer single y videoclip del álbum “Baró Drom (Éxodo)”, una canción luminosa y contemporánea que coquetea con un afrobeat aflamencado de vocación popular, se ha confirmado ya como un rotundo éxito, ya que se encuentra en el número 7 en la lista de las canciones más escuchadas de Spotify y es el que entra con más fuerza entre las novedades de la semana.

Gracias a la labor en la producción de los multinominados a los Latin Grammy Antonio Rayo y Andy Clay, su riff contagioso y su estribillo ligero y cálido invitan a la felicidad, convirtiendo esta canción en el aperitivo perfecto del disco y de toda la gira.

Antonio Carmona, que ha sido reconocido por los Premios Dial 2026 con un galardón en reconocimiento a su trayectoria, lleva años confiando en las berlinas más tecnológicas y avanzadas de Citroën para conseguir la mejor movilidad: ya sea desplazándose confortablemente de una ciudad a otra para dar un concierto, moviéndose ágilmente por la urbe para ir al estudio a grabar o como lugar de inspiración para disfrutar de la música e incluso componer canciones.

Por ello, el artista granadino, que colabora con la marca francesa desde 2019, ha encontrado en el Nuevo SUV Citroën C5 Aircross, su renovada berlina tecnológica y sostenible, el vehículo ideal para acompañarle en su Gira 20 Aniversario.

Citroën C5 Aircross / Citroën

