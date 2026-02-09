10 consejos para evitar accidentes durante el temporal de lluvias

La borrasca Leonardo está dejando intensas lluvias y carreteras cortadas a su paso por la Península. La lluvia es uno de los factores climatológicos que más afecta a la conducción y un hecho bastante desconocido es que la principal culpable de la siniestralidad en lluvia son los problemas asociados a la menor visibilidad cuando llueve, más que el riesgo de derrapar asociado a una carretera mojada.

Por este motivo, te traemos algunos consejos básicos para mejorar la seguridad al volante cuando llueve.

Las gotas de agua en el parabrisas distorsionan la luz y reducen el rendimiento visual del conductor / Carglass

1.Mantener el parabrisas en buen estado

Según un estudio de FESVIAL, 6 de cada 10 conductores no comprueba que su parabrisas permita una buena visión, el 75% de los conductores españoles reconoce haber conducido con las escobillas en mal estado y más de un 70% no las sustituye con la frecuencia recomendada.

Las gotas de agua en el parabrisas distorsionan la luz y reducen el rendimiento visual del conductor. Este efecto se multiplica si el parabrisas sufre desperfectos (impactos, grietas, arañazos…), y si los limpias no están en buen estado.

2.Tener una correcta estrategia visual

La pérdida de visibilidad por la lluvia hace que, inconscientemente, el conductor dirija la mirada a puntos más cercanos de la carretera, lo que produce una menor capacidad de anticipación a las situaciones de la conducción y aumenta su carga mental.

Hay que intentar, siempre que se pueda, levantar la barbilla y mirar a lo lejos para tener más tiempo de reacción ante imprevistos, teniendo un campo visual más amplio.

3.Fijarnos en los vehículos del entorno

De noche o con visibilidad muy reducida en fuertes precipitaciones, fijarnos en las luces de los vehículos que nos preceden nos ayuda a saber por dónde va el camino. Hay que estar atentos a los vehículos que nos rodean, sobre todo, camiones y autobuses, pues pueden levantar grandes cantidades de agua al pasar sobre charcos.

Si recibimos una gran salpicadura por sorpresa no hay que perder la calma por el impacto del agua, ni por quedarnos “a ciegas”: hay que mantener la trayectoria y no dar frenazos.

4.Parar en un lugar seguro

Si la visibilidad se reduce hasta imposibilitar la conducción, hay que parar en un lugar seguro para no ser embestidos por otro vehículo. Hasta encontrar ese lugar, hay que avanzar alternando la vista al frente con miradas más cercanas a izquierda y derecha buscando las líneas de la carretera.

La borrasca Leonardo está dejando intensas lluvias y carreteras cortadas a su paso por la Península / Archivo

5.“Leer” el asfalto

El aspecto del asfalto nos da muchas pistas sobre su adherencia. Hay que buscar charcos o regueros que puedan causar un aquaplaning, y también saber detectar su agarre: un asfalto claro que refleja la luz como el cristal suele tener menos agarre que uno oscuro que no reflecta la luz.

6.Los sistemas ADAS

Un estudio de la American Automobile Association (AAA) ha demostrado que el funcionamiento de los sistemas ADAS se ve afectado negativamente por la lluvia, y mínimamente por la suciedad en el parabrisas.

El 69% de las pruebas realizadas con lluvia simulada dieron como resultado que el vehículo cruzó las líneas y se salió del carril. En cuanto a la frenada de emergencia, el 17% de las pruebas realizadas con lluvia a 40 km/h, y el 33% de las pruebas a 56 km/h, dieron como resultado una colisión.

7.El parabrisas se empaña más rápido

Cuando llueve, los cristales tienden a empañarse más rápido. Un cristal sucio por dentro hace que se empañe con más facilidad y que sea más difícil de desempañar. Esto también es importante en las ventanillas laterales, que nos permiten ver a través de los retrovisores exteriores.

Lo más eficaz es poner la ventilación en su función específica (la que dirige el aire hacia el parabrisas), con al aire acondicionado y la recirculación, además de la calefacción.

8.Las luces importan

No las largas, pues su reflejo reduce la visibilidad. En condiciones extremas, activar los antiniebla traseros y no olvidarnos de apagarlos cuando el tiempo mejore, para no molestar a los demás ni recibir una multa.

9.Distancia de seguridad

Esto te dará más tiempo de reacción ante imprevistos y reducirá el agua en suspensión que levanta el vehículo que llevamos por delante.

10.Usar un tratamiento “antilluvia” para el parabrisas

El tratamiento repelente de lluvia en el parabrisas que ofrecen algunas empresas, como Carglass hace que las gotas de agua apenas toquen la superficie del cristal, formando “perlas” que ruedan rápidamente.

Está demostrado por diversos estudios* que los tratamientos hidrofóbicos mejoran la agudeza visual y que son particularmente beneficiosos de noche.