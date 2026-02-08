Volkswagen lideró las ventas de coches eléctricos en Europa en 2025, desbancando a Tesla

Volkswagen se convirtió en la firma automovilística con más ventas de vehículos eléctricos el pasado año en Europa, superando el dominio de los últimos años de Tesla en este sector y produciendo un cambio significativo en un sector de la automoción, que parece que en el viejo continente se va acercando cada vez más a la electrificación.

En detalle, Volkswagen logró 247.900 ventas de sus modelos eléctricos en suelo europeo en 2025, aumentando sus cifras sobre 2024 en un 49,1% en términos interanuales, gracias principalmente a las 93.800 unidades eléctricas que vendió en Alemania, con un auge del 60,7% en el último año.

La apuesta de Volkswagen por su nueva familia ‘ID.’ le dio éxito igualmente en el mercado germano y de forma concreta con el ID.7, el cual recibió un total de 76.600 pedidos en Europa -elevando las cifras de 2024 de este modelo en un 133%-, siendo algo más de la mitad vendidos en Alemania (35.000 unidades, un 132% más).

Tesla reduce casi un 30% sus ventas

Por su parte, Tesla vio decrecer sus ventas en Europa casi un tercio (-26,9%) en Europa el año pasado, hasta completar 238.656 unidades entre los meses de enero y diciembre de 2025. De ellas, 150.504 unidades fueron en la propia Unión Europea, donde las cifras para la compañía dirigida por Elon Musk descendieron aún más, un 37,9%.

Tesla Model Y Standard / Tesla

La caída de Tesla se produce a pesar de que uno de sus modelos continúa siendo el más popular entre los compradores de vehículos eléctricos en Europa. El 'Tesla Model Y' conservó en 2025 el título de coche eléctrico más vendido, con 151.331 unidades entregadas.

Sin embargo, esta cifra representa una disminución del 28% respecto a las 210.265 unidades vendidas en 2024, lo que refuerza la tendencia a la baja de la marca. Ante ello, la marca ha respondido desde principios de año con ofertas inferiores a los 40.000 euros en las configuraciones de serie del 'Model Y' y 'Model 3', sus modelos más buscados en el continente.

BMW, Skoda y Audi también mejoran sus cifras

De su lado, la marca alemana 'premium' BMW completó su mejor año en venta de modelos eléctricos, alcanzando las 200.000 entregas de modelos 100% eléctricos en el continente europeo, lo que supuso un aumento cercano al 20% sobre sus datos de finales de 2024.

En cuarto lugar, en el mercado de eléctricos ha sorprendido Skoda, que terminó el último año con 174.900 modelos comercializados, lo que supuso más que duplicar (+119,8%) las 80.000 unidades de 2024, gracias a la apuesta de la marca por la electrificación en el último año con la llegada de los modelos Enyaq, Elroq y Epiq.

Por último, otra firma alemana, Audi cerró el año 2025 como la quinta marca con más ventas de modelos eléctricos. En total, la marca de los cuatro aros comercializó 153.600 unidades eléctricas, un 50% más que hace un año gracias al desempeño de sus modelos Q4 e-tron (61.579), Q6 e-tron (56.972) y A6 e-tron (31.777) que fueron sus modelos eléctricos más populares entre sus clientes europeos, los tres lanzados en 2025.