McLaren lanza una edición limitada del Artura Spider inspirada en el F1 que ganó en 2025

McLaren ha querido celebrar el décimo campeonato del mundo de constructores en Fórmula 1, conquistado en la pasada campaña, con una edición limitada del Artura Spider claramente inspirada en monoplaza que lo hizo posible, el MCL39. Solo habrá diez unidades de esta Championship Edition, todas ellas dirigidas a clientes seleccionados de la marca que, además del coche, vivirán una experiencia personalizada con el universo McLaren.

McLaren Artura Spider Championsip Edition / McLaren

Bajo la firma de McLaren Special Operations (MSO), esta serie especial del Artura Spider es una auténtica un pieza de colección que forma parte dela historia de la compañía, puesto que conquistó tanto el campeonato de constructores como el de pilotos, este último en manos de Lando Norris.

La seña de identidad del modelo es su decoración exterior, pintada a mano, que combina el tono Myan Orange con Onyx Black, evocando los colores del monoplaza campeón. Cada unidad incluye también un motivo conmemorativo con un gran número 10 rodeado de diez estrellas y los perfiles de todos los coches de McLaren que han ganado un título de constructores.

Interior del McLaren Artura Spider Championsip Edition / McLaren

El apartado estético se completa con el Black Pack, un juego de llantas forjadas superligeras de 10 radios en negro brillante, pinzas de freno Myan Orange con logos negros, paquete de insignias Stealth y escape deportivo con acabado oscurecido.

El interior también es especial. Entre los detalles más exclusivos destaca el bordado con el número 10 en los reposacabezas, el marcador de las 12 del volante pintado en Myan Orange con el mismo número, y una placa personalizada en la consola central. Todo ello sobre una base de materiales de alta calidad, con Alcántara negra y cuero Nappa Jet Black, rematados con pespuntes en naranja McLaren Vision.

Firma de Lando Norris en el McLaren Artura Spider Championsip Edition / McLaren

Pero si hay un detalle que remata la exclusividad de esta edición es el toque personal de los pilotos. Las taloneras de carbono satinado están firmadas a mano por Lando Norris y Oscar Piastri, los responsables de llevar al equipo a lo más alto en 2025. Y en el maletero, cada unidad incluye una placa con el palmarés completo de la temporada: victorias, poles y vueltas rápidas. Un homenaje a la constancia y rendimiento del equipo a lo largo del año.

Además del coche, los diez propietarios recibirán un objeto de coleccionista conmemorativo del campeonato de constructores, un recuerdo más para sellar esta conexión única con la escudería.