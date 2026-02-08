¿Y si el dibujo de tu hijo pudiera recorrer el mundo junto a su selección favorita? Hyundai Motor, patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, lanza una nueva edición de "The Greatest Cheer", una iniciativa que convierte a los más pequeños en protagonistas del evento deportivo más esperado del año.

Bajo el paraguas de "Be There with Hyundai", la compañía propone un concurso internacional de dibujo que invita a niños y niñas de 5 a 12 años a plasmar en papel todo el ánimo y la ilusión que sienten por su equipo nacional.

Con el objetivo de maximizar la participación global, Hyundai y FIFA han acordado ampliar el plazo de envío de ilustraciones hasta el 16 de febrero. Esta extensión permitirá reforzar la difusión a nivel local, especialmente en colegios, actividades extraescolares y comunidades infantiles.

Cuando un dibujo se convierte en el mejor viaje del mundo

"The Greatest Cheer" plantea un desafío tan simple como emocionante: que cada niño y niña capture en un dibujo todo el cariño y el apoyo que siente por su selección. Pero aquí viene la magia. Los diseños ganadores no se quedarán guardados en una carpeta. Se convertirán en la imagen oficial que lucirá el autobús de cada selección nacional, el mismo vehículo que acompañará a los jugadores durante todo el torneo.

¿Quieres ir con tus hijos al Mundial 2026? Hyundai te da la oportunidad de hacerlo…¡gratis! / Hyundai

Un premio que se vive en familia

Pero la experiencia no termina ahí. Cada niño ganador viajará al Mundial junto a un acompañante para vivir, en primera persona, la emoción del torneo que se celebrará entre el 11 de junio y el 19 de julio. El premio incluye entradas dobles para un partido de la fase de grupos, vuelos y alojamiento. Es decir, la oportunidad de vivir un recuerdo imborrable en familia. Ver jugar a su selección, sentir la energía del estadio y, de camino, poder señalar con orgullo "ese es mi dibujo" cuando el autobús del equipo pase por delante.

Para participar, solo hay que descargar la plantilla oficial en FIFA.com, dejar que la imaginación vuele, escanear el dibujo y enviarlo siguiendo las instrucciones publicadas por FIFA. Sencillo, accesible y abierto a cualquier familia que quiera compartir este momento especial con sus hijos.

“Be there with Hyundai”, una activación que evoluciona hacia la creatividad

Desde su lanzamiento en la Copa Mundial de la FIFA Alemania 2006, “Be there with Hyundai” se ha consolidado como el programa estrella de Hyundai vinculado a este torneo. Centrado en la participación de los aficionados, esta edición incorpora por primera vez un concurso de dibujo infantil, trasladando el entusiasmo de los más pequeños a un lugar tan visible como los autobuses oficiales de las selecciones.

Noticias relacionadas

Con esta iniciativa, Hyundai refuerza su compromiso con el deporte y la infancia, con activaciones que fomentan la creatividad y los valores propios del fútbol.