La AUDI más española conquista China y con el E5 Sportback elegido Coche del Año

A finales de 2024, Audi anunció un nuevo proyecto junto a la china SAIC para desarrollar, bajo el nombre AUDI, vehículos enfocados por y para el mercado chino. El primer coche que nació de esta colaboración, dirigida por el español Fermín Soneira, fue el AUDI E5 Sportback.

Ahora, este modelo ha sido elegido como el Coche del Año en China, todo un hito teniendo en cuenta la juventud de esta marca en el mercado asiático, con apenas un año de trayectoria. No obstante, no es de extrañar que este AUDI haya conseguido alzarse por encima de sus competidores.

AUDI E5 Sportback

Es una berlina sportback de cuatro puertas con 4,88 metros de logitud, 1,96 de anchura y 1,47 de altura. Se coloca en el segmento de las berlinas premium, por las que los conductores chinos tienen cierto gusto. La plataforma sobre la que se construye este E5 es la PDA desarrollada por Audi y SAIC, con actualizaciones inalámbricas OTA, que será la base para futuros modelos eléctricos.

AUDI E5 Sportback. / AUDI

Obviamente es 100% eléctrica y se presenta con cuatro opciones: de 220 kW, 300 kW, 425 kW y hasta 579 kW de potencia, que vendrían a ser nada más y nada menos que más de 780 CV. También hay dos opciones de tracción: trasera o quattro, total. La batería, el elemento imprescindible de un coche eléctrico, puede llegar a los 100 kWh de capacidad y AUDI declara hasta 770 kilómetros de autonomía, dependiendo de la versión. Con su arquitectura de 800 voltios, puede ganar hasta 370 kilómetros de autonomía con una carga de 10 minutos (encontrando, obviamente, el cargador adecuado).

AUDI E5 Sportback. / AUDI

Aunque el AUDI E5 esté pensado y desarrollado para el mercado chino, su puesta a punto se ha ejecutado en el centro de I+D de Audi (la de toda la vida) en Alemania. Esto le da una dinámica de conducción que se mueve entre lo deportivo y lo cómodo, con suspensión neumática adaptativa y dirección progresiva a las cuatro ruedas.

Tecnología dentro y fuera

Obviamente, la tecnología del alumbrado de este AUDI es de gran nivel. Cuenta con el AUDI Light Frame con más de 1.000 unidades LED triangulares y faros Matrix LED con control inteligente. Las luces quedan ocultas cuando no son necesarias y están inspiradas en el skyline de Shanghái. Eso sí, desaparecen los cuatro aros de la trasera y el frontal: estos coches solo lucen las letras AUDI.

AUDI E5 Sportback. / AUDI

El AUDI E5 Sportback combina lujo y tecnología en un interior con materiales premium, pantalla panorámica 4K de 27 pulgadas, retrovisores virtuales, asientos con altavoces y soluciones de confort como iluminación ambiental, fragancias personalizadas y techo panorámico oscurecible. La experiencia digital se apoya en AUDI OS, impulsado por el procesador Snapdragon 8295, con conectividad total y un ecosistema adaptado a China, mientras que el AUDI Assistant con inteligencia artificial ofrece una interacción natural y personalizada. Todo ello se refuerza con el sistema de conducción asistida AUDI 360, que integra LiDAR y múltiples sensores para garantizar seguridad avanzada y asistencia en ciudad, autopista y maniobras de aparcamiento.

Recibido este galardón, el CEO de AUDI AG, Gernot Döllner, ha afirmado que “este premio valida nuestro enfoque único en China, basado en dos marcas sólidas y una profunda integración de la innovación local. A través de la marca AUDI, estamos atrayendo a nuevos clientes y reforzando nuestra posición en el mercado más competitivo del mundo".