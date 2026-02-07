Volvo se la pega en bolsa tras perder 282 millones de euros en 2025

Volvo Cars sufrió esta semana un descalabro bursátil después de conocerse los resultados de la campaña 2025. La compañía sueca, propiedad de la matriz china Geely, cayó más de un 22% en la bolsa de Estocolmo, tras anunciar pérdidas por importe de 282,8 millones de euros el pasado año. La cifra descoloca, sobre todo porque venían de un 2024 pletórico con un beneficio neto de 1.498 millones de euros.

Las ventas de Volvo descendieron un 11%, cayendo su facturacion hasta 33.665 millones de euros. Esta disminución se debió principalmente a menores volúmenes mayoristas y a una combinación de ventas y precios desfavorables, parcialmente compensados por un aumento de las ventas de vehículos usados, según apunta la marca en un comunicado.

Su resultado bruto de explotación (Ebitda) cayó un 21% respecto a 2024, hasta situarse en 3.363 millones de euros. El resultado operativo cedió un 99% interanual, hasta 28,2 millones de euros. Volvo Cars apunta esta mala situación en 2025 a la combinación de factores que afectaron a las ventas y a los precios. Las ventas a grandes flotas y empreses se hundieron el pasado año. Estos efectos se compensaron parcialmente con una mayor eficiencia en los gastos de venta y administración, así como con la parte no reconocida de las pérdidas de Polestar.

Estados Unidos, fatal

El rendimiento del cuarto trimestre fue nefasto para las cuentas de la automovilística, ya que se vieron afectados por diversos factores externos, como los aranceles impuestos por de Estados Unidos y el impacto negativo en la divisa de la corona sueca. La eliminación de las ayudas subvencionadas a los coches eléctricos en Estados Unidos, también lastró esos resultados.

La versión oficial de la compañía señala que "a lo largo de todo el año 2025, el mercado mundial de automóviles operó en condiciones difíciles y desiguales, influenciado por una combinación de presiones macroeconómicas, tensiones geopolíticas y cambios regulatorios y comerciales. En general, el año se caracterizó por una demanda limitada, una competencia intensificada y un mayor enfoque en la rentabilidad y la eficiencia", ha resumido Volvo.

La nueva dirección de al compañía, encabezada de nuevo desde abril de 2025 por Hakan Samuelson, tiene mucho trabajo para 2026. Según anuncian se centrarán en la ejecución de su estrategia, con el objetivo de lograr márgenes Ebit a largo plazo superiores al 8%, "sólidos flujos de caja positivos y crecimiento mediante productos electrificados".

A corto plazo, apuestan por mejorar su eficiencia y reduciendo su base de costes, lo que contribuirá a mitigar un entorno externo "persistentemente difícil". La marca seguirá reduciendo los costes variables e indirectos a lo largo de 2026. Su ritmo de inversión seguirá avanzando hacia niveles asequibles.

"Queremos crecer en volumen durante todo el año y aumentar la generación de efectivo. 2026 será un año desafiante para la industria, con la continua presión sobre los precios derivada de un mercado competitivo, los efectos arancelarios, la incertidumbre regulatoria y una menor confianza del consumidor. Se prevé una contracción del mercado premium en general", expuso Volvo.