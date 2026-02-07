Volkswagen España sitúa su rentabilidad en el 2,5% en 2025, muy por encima de la media del sector

La red comercial de las marcas de Volkswagen Group España Distribución logró situar su rentabilidad en el entorno del 2,5% el pasado año, muy por encima de la media del sector, que al cierre de los nueve primeros meses de 2025 se situaba en el 1,4%.

Así lo avanzó hoy el presidente de Volkswagen Group España Distribución, Paco Pérez Botello, en el marco del XII Foro Económico de Volkswagen Group España Distribución: “El crecimiento de la facturación y el dimensionamiento idóneo de la red han permitido a nuestros concesionarios lograr un beneficio récord en valores absolutos”, explicó.

Más de 180.000 matriculaciones

Las marcas automovilísticas distribuidas por la empresa -Volkswagen, Audi, Skoda y Volkswagen Vehículos Comerciales- sumaron el pasado año más de 182.000 matriculaciones, lo que representa un incremento de más del 13% en comparación con el ejercicio precedente. En el mercado de turismos, la cuota conjunta se mantuvo estable en el entorno del 14% con más de 160.000 matriculaciones y una progresión superior al 11%, pese a la fragmentación producida por la llegada de nuevas marcas.

Así, Skoda batió nuevamente su récord de ventas con unas 42.300 matriculaciones , mientras que Volkswagen alcanzó la tercera posición del mercado con un fuerte crecimiento del 14,4% y más de 76.500 unidades comercializadas. Audi sumó más de 41.000 matriculaciones e intensificó su crecimiento hasta situarlo en el 26% en el último trimestre, una tendencia que prevé consolidar gracias al lanzamiento de nuevos productos.

Planta de vehículos eléctricos de Volkswagen / Archivo

Por su parte, Volkswagen Vehículos Comerciales matriculó más de 22.000 unidades en 2025, cifra sin comparación para la marca, que creció casi un 30% y elevó su cuota de mercado prácticamente al 12%. Ducati, integrada en la empresa desde 2024, cosechó una progresión del 16% y cerró su mejor año en el mercado de España y Portugal (Canarias no incluida).

En otro orden de cosas, Pérez Botello pidió reforzar el apoyo al vehículo eléctrico en todos los ámbitos, y puso como ejemplo la necesidad de mejorar significativamente la señalización de los puntos de recarga, especialmente en carretera, para aportar certidumbre al conductor que se está planteando adquirir un coche eléctrico. “Tenemos más de 53.000 puntos de carga operativos, suficientes para el parque actual, pero muchos no están debidamente señalizados”, concluyó.