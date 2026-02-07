Lepas L8: lo conocimos en China y, ahora, ya ha llegado a España

Después de haber sido de los pocos medios españoles en probar este coche en su país natal, hemos acudido a la primera toma de contacto de Lepas en España. Esta nueva marca, que entra en nuestro mercado bajo el paraguas del grupo Chery y es, por lo tanto, hermana de Omoda & Jaecco; ya ha sentado las bases para empezar a comercializarse en España.

Y lo hace con su buque insignia, el Lepas L8, un SUV del segmento C que se caracteriza por unas líneas estéticas sencillas, atemporales; una gran comodidad de rodadura y un amplio espacio en las plazas traseras, además de un maletero una capacidad nada desdeñable.

Lepas L8 / Lepas

Cabe decir que la versión que hemos podido ver en España no será la que se venda definitivamente aquí. Este Lepas L8 fue el mismo que pudimos conducir en China (cuya prueba puedes leer aquí), pero en los próximos meses, antes de que se realice la primera prueba dinámica por carreteras españolas, el modelo sufrirá algunos cambios. Ya se sabe que la velocidad con la que las marcas chinas son capaces de ejecutar modificaciones y actualizaciones en sus modelos es de, prácticamente, días.

Lo que se sabe

Lo que sí está ya claro son sus medidas, su plataforma y su motor. Empezando por la base, la plataforma sobre la que se levanta este Lepas L8 es la LEX, creada específicamente para esta marca con capacidad para adaptarse a diferentes tipos de motorización, condiciones climáticas después de haberse testado a temperaturas de -45 y 80ºC y de tamaños. Y es que detrás del Lepas L8 vienen el L6 y el L4, otros dos SUV más pequeños, y en un futuro el L2.

Lepas L8 / Lepas

La motorización del Lepas L8 es híbrida enchufable, aunque en los próximos meses la marca va a trabajar en un motor híbrido tradicional que seguro llegará a los otros modelos más pequeños. Este propulsor está formado por un 1.5 turbo de gasolina, transmisión DHT y un sistema eléctrico que en total entrega 205 kW, es decir, rondando los 280 CV con un par motor de 365 Nm.

La autonomía eléctrica, con una batería de 18,4 kWh, superará los 100 kilómetros y la autonomía total, los 1.300 kilómetros, según los datos oficiales. El consumo comunicado es de 1,45 litros a los 100 kilómetros. Llegará más adelante una versión de tracción total con batería de 32 kWh, 180 kilómetros en modo eléctrico y 1.400 kilómetros de autonomía total. Eso sí, estas cifras todavía están pendientes de homologación en el mercado español.

En cuanto a las medidas, el Lepas L8 mide 4,688 metros de largo, 1,87 de ancho y 1,69 de alto. Su distancia entre ejes es de 2,8 metros, que trasladan al habitáculo y se traducen en unas plazas traseras muy cómodas con un espacio generoso para las rodillas de los ocupantes. Las llantas son de 19 pulgadas, pudiendo escogerse de 20". El maletero declara 507 litros de capacidad.

Lepas L8 / Lepas

El interior está concebido bajo el concepto Skyline Cabin: la marca que reflejar un interior elegante, con cero estridencias, inspirado en la naturaleza. Destaca la pantalla verticales, la ausencia de botones físicos (anuque esto podría cambiar) y las diferentes opciones de confort de los asientos.

¿Precio del Lepas L8?

Lo que no se sabe todavía son las fechas de aterrizaje reales de este Lepas L8, aunque según los cálculos estaríamos hablando más hacia la segunda mitad de este año. La duda se cierne igualmente sobre el precio.

Según la marca, que no ha querido concretar ni una cifra exacta ni una horquilla de precios, el Lepas se quedaría más o menos dentro del coste de los modelos de Omoda & Jaecco con las mismas características y prestaciones del L8.