Renault Group, compañía pionera en la industria automovilística en la lucha contra el cambio climático, sigue caminando hacia la descarbonización para conseguir sus objetivos de neutralidad de carbono en 2040 en Europa y en 2050 a nivel mundial.

El sector debe avanzar hacia una movilidad descarbonizada y, en línea con el Acuerdo de París y las metas de la Comisión Europea, Renault Group se ha comprometido a eliminar progresivamente la venta de vehículos de combustión interna para 2035, promoviendo una transición hacia el vehículo eléctrico como hoja de ruta.

En este contexto la Fundación Renault Group España organizó este viernes una jornada titulada “Descarbonización de la Automoción como vehículo de Competitividad Económica”, que contó con tres completas mesas redondas en los que se analizó, desde distintas perspectivas, la importancia que tiene la transición hacia el vehículo eléctrico, no solo teniendo una visión medio ambiental, sino también desde el punto de vista de competitividad económica.

Ignacio Rodríguez-Solano, director de la Fundación Renault Group España, inauguró la jornada trasmitiendo que “la necesidad de impulsar el VE y su industria muy enfocada en innovación ya que es una necesidad económica/financiera no solo para el ciudadano desde el punto de vista medioambiental, sino para la industria europea de la que se tiene que incentivar su producción, manteniendo la competitividad de los fabricantes”.

La fundación Renault Group España analiza la descarbonización de la automoción / Goyo Conde

Mesas variadas y completas

La primera mesa llamada “La visión europea”, moderada por Ignacio Rodríguez- Solano, contó con Nicolas Casares, Eurodiputado del grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas para el que la apuesta europea por la electromovilidad no es solamente un compromiso con la sostenibilidad, sino también una oportunidad económica y de autonomía estratégica: “Más que poner límites en porcentajes tenemos que saber si la flexibilidad y la transición va a tener resultados. Tenemos que llegar a acuerdos sabiendo que vienen tiempos duros, pero si no avanzamos hay otros que van más rápido. O nos electrificamos o nos van a electrificar otros”.

Casares estuvo acompañado por Raúl de la Hoz, Eurodiputado del grupo del Partido Popular Europeo, quien destacó que “no podemos cometer el mismo error y dejar todo en manos de la Industria porque confiamos en que las cifras de ventas evolucionen. Se necesita mayor desarrollo de las infraestructuras, implicación de las instituciones, concienciación de la sociedad y de todos los actores”.

La segunda mesa, titulada “El vehículo eléctrico como decisión económica: visión de Estado” y moderada por Cristina Monge, contó con la participación de: Ignacio Rodríguez-Solano, director de la Fundación Renault Group España; Javier Muñoz, director general de Política Económica; Raquel Paule, directora General Fundación Renovables y Jaime Yrazusta, director sostenibilidad minorista de BBVA España.

En esta mesa, Ignacio Rodríguez-Solano analizaba el ahorro que supone la utilización diaria de un vehículo eléctrico, respecto al coste que supone uno de gasolina. Y es que comparando un vehículo gasolina con uno eléctrico, de tamaño y peso equivalentes, la movilidad eléctrica ofrece hasta un 73% de ahorro ya que el vehículo de gasolina necesita 2,8 veces más de energía para realizar el mismo recorrido.

Javier Muñoz, director general de Política Económica, afirmó que “la política del Gobierno no es solo medio ambiental, sino que tiene impacto en la economía española, en el empleo y en la capacidad de crear valor no sólo en el país sino en el ámbito internacional”.

Por su parte, Raquel Paule, directora general Fundación Renovables, insistió en que con su comparador de movilidad en función de su motorización han detectado mucha desinformación y mucho ruido con las alternativas de movilidad existentes. Paule ha afirmado que “España puede ser el líder del sector automovilístico de Europa y, al mismo tiempo, liderar la lucha contra el cambio climático”

Por último, Jaime Yrazusta, director de sostenibilidad minorista de BBVA España, trazó el impacto de la descarbonización del transporte en las cuentas públicas. Para Yrazusta, “cuando hablamos de descarbonización de la automoción estamos hablando de competitividad económica, autonomía estratégica y eficiencia para ciudadanos y empresas”.

La fundación Renault Group España analiza la descarbonización de la automoción / Goyo Conde

En la última mesa, titulada “Lo que me ahorro cada mes: testimonios reales de usuarios eléctricos”, y moderada por Jaime Gil-Robles, participaron Saúl López, director de Relaciones Institucionales de Zunder; Laura Pérez Casquero, responsable de Distribución Seur; Cristóbal Herrera – presidente BALEVAL y responsable de Gobierno y Asuntos Públicos en Enterprise Mobility en España y Álvaro Sauras, periodista especializado en motor.

Para Saúl López, director de Relaciones Institucionales de Zunder, “España tiene hoy una oportunidad clara para acelerar la movilidad eléctrica. El mercado y la infraestructura están avanzando, pero es clave ofrecer un marco regulatorio estable que dé confianza a usuarios, empresas e inversores”.

En palabras de Laura Pérez Casquero, responsable de Distribución Seur: “En SEUR la electrificación de la flota es una decisión estratégica y de responsabilidad, estamos invirtiendo para cumplir nuestro compromiso de emisiones net-zero en 2030. Asumimos el mayor esfuerzo del vehículo eléctrico y los retos operativos —infraestructura, carga y cambio de hábitos— porque creemos que una empresa como SEUR debe liderar una descarbonización real de la movilidad, con hechos y no solo con discursos”.

Cristóbal Herrera, presidente BALEVAL y responsable de Gobierno y Asuntos Públicos en Enterprise Mobility en España, afirmó “como en la parte de alquiler turístico, aún no ven interés en los vehículos eléctricos. La preocupación sobre la falta de infraestructura de recarga o desconocer el destino al que van tienen mucho impacto en su decisión. Donde se observa algo más de interés es en los clientes corporativos, en los que ciertas soluciones que ofrecen (Enterprise CarShare) tiene cierta demanda para reducir costes, emisiones y para adaptarse a las nuevas necesidades de movilidad al trabajo”.

Álvaro Sauras, periodista especializado en motor, defendió que “se tiene que seguir haciendo pedagogía para demostrar a los usuarios que, mucho más allá de ser una herramienta para ‘abatir’ CO2, el vehículo eléctrico es, sobre todo, una herramienta para ‘abatir’ costes: reduce el gasto por kilómetro recorrido y por año de propiedad y, además, funciona mejor, es más confortable y ofrece, en conjunto, un nivel superior de libertad de movilidad”.

Noticias relacionadas

Con esta jornada, la Fundación Renault Group España pone en valor cómo el vehículo eléctrico no sólo ofrece una movilidad descarbonizada desde un punto de vista medio ambiental, sino que supone una ventaja competitiva respecto a otros tipos de movilidad, siendo más eficiente de cara al ciudadano, reduciendo costes, atrayendo una mayor inversión en I+D+I y en definitiva, ofreciendo mayor valor añadido.