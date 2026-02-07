Dacia crea por primera vez un campeonato mixto de rallyes

Dacia se consolida como la marca más audaz e innovadora del automovilismo nacional. Por decimotercer año consecutivo, su programa deportivo se renueva con la incorporación de un certamen mixto de 360º, qué va a combinar por primera vez rallyes de asfalto y de tierra dentro de una misma competición. Para la realización de la competición se va a emplear la tercera generación del vehículo más vendido en España: la Sandero Eco Cup Spain.

Tras la creación del Dacia Sandero Eco Cup en 2023, al año siguiente surgió el Sandero Eco Cup Spain Asfalto. Sus bondades como coche escuela y fiabilidad que ofrece en cualquier superficie, propiciaron en 2025 la creación de la Sandero Eco Cup Spain Tierra, la primera monomarca de esta índole organizada por Dacia. A partir de ahora, ambos campeonatos se fusionan y se desarrollan en una sola competición, con cinco competiciones programadas y más de 33.000 euros de premios.

Desarrollo de la competición

Tres carreras en asfalto y dos sobre tierra, ordenados cronológicamente para facilitar a los equipos el cambio de especificaciones en los vehículos, serán puntuables para la primera edición de la novedosa Sandero Eco Cup Spain. La única copa que tendrá presencia al mismo tiempo en los tres certámenes de referencia de nuestro país: S-CER (Supercampeonato de España), CERA - Recalvi (Campeonato de España de Rallyes de Asfalto) y CERT (Campeonato de España de Rallyes de Tierra).

Dacia Sandero Eco Cup Spain 2026 / Dacia

Cataluña, Galicia, Asturias y Andalucía son las comunidades autónomas en las que competirán a lo largo de la temporada los equipos de la monomarca mixta impulsada por Dacia España. Además de la dotación económica establecida para los cinco primeros clasificados de cada rallye, los participantes de la Sandero Eco Cup Spain se disputarán un exclusivo premio final, que permitirá al piloto campeón dar el salto en 2027 a Clio Series Spain, el siguiente escalón de Renault Group España.