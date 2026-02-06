Las ventas de coches de segunda mano caen un 8,8% en enero

Las ventas de turismos y todoterrenos de ocasión arrancaron 2026 en negativo, con un total de 157.776 unidades, lo que supone 8,8% menos que en enero del año pasado, según los datos de las patronales del sector Ganvam (distribuidores oficiales e independientes) y Faconauto (concesionarios). De esta forma, el mes pasado por cada vehículo nuevo se vendieron 2,2 usados.

Triunfan los modelos de más de 15 años

Analizando el canal de venta, solo las importaciones y las operaciones con usados procedentes de empresas alquiladoras terminaron enero al alza. En concreto, las importaciones subieron un 8%, mientras que los operadores de rent a car (RAC) registraron un 10,5% más de transacciones que en enero del año pasado.

Este aumento de las operaciones con usados procedentes de RAC explica la subida registrada en las ventas de usados de menos de un año, que cerraron el mes de enero con un incremento del 8%, hasta alcanzar las 17.521 unidades, frente a los descensos registrados en el resto de tramos de antigüedad.

A pesar del tirón de los seminuevos, el grueso de las operaciones se sigue concentrando en los modelos de más de quince años que -a pesar de caer un 10,7% con respecto a enero de 2025- concentraron el 40,5% de las ventas a cierre del mes pasado, lo que supone un volumen de 63.901 unidades.

Necesidad de un plan de renovación

Para las patronales del sector, el mercado de ocasión debe afrontar una importante mejora cualitativa. La antigüedad media del usado vendido en España en enero se situó en los 11 años, pero superó los 15 años en las operaciones entre particulares, que suponen más de seis de cada diez transacciones.

Estos datos ponen de manifiesto la necesidad urgente de poner en marcha el plan nacional de renovación del parque para dar cumplimiento a la Ley de Movilidad Sostenible, máxime cuando las ayudas a la compra de electrificados previstas en el plan Auto+ prescinden del incentivo al achatarramiento.

La combustión sigue dominando

Crecen los electrificados de ocasión, mientras los de combustión marcan signo negativo

Sin embargo, respecto a las fuentes de energía, las operaciones con vehículos usados diésel -que representaron el 47,2% de las operaciones- registraron un descenso del 15% durante el pasado mes de enero. Los de gasolina, por su parte, cayeron un 10,8% en enero, con un total de 56.862 unidades vendidas, lo que supone un 36% del total del mercado.

Con respecto a las propulsiones alternativas, las operaciones con turismos eléctricos puros de segunda mano empezaron el ejercicio con una importante subida del 39% respecto a enero del año pasado, hasta alcanzar las 2.533 unidades vendidas, lo que supone el 1,6% del mercado total. En su caso, las ventas de híbridos enchufables de ocasión aumentaron un 32%, hasta contabilizar un total de 3.841 unidades.

Por Comunidades Autónomas, estas fueron las 3 que más ventas de vehículos de ocasión tuvieron en enero: