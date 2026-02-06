¿Vale la pena la financiación del nuevo Toyota Yaris Hybrid Trendy, desde 125 euros al mes?

La renovación del Toyota Yaris 2026 llega con un mensaje muy directo: un nuevo acabado Trendy, más equipado, y disponible con una cuota de tan sólo 125 euros al mes. Es una cifra excepcional para un híbrido urbano con todas las garantías que ofrece la firma japonesa.

Toyota Yaris 2026 Trendy / Toyota

El acabado Toyota Yaris Hybrid Trendy se sitúa un escalón por encima del Active y apuesta por una mayor sofisticación. Incluye la motorización Hybrid 120, llantas de aleación de 17 pulgadas, faros delanteros LED con AHB, sensores de aparcamiento delanteros y traseros con frenado automático, cuadro de instrumentos digital de 7 pulgadas y un interior que busca un punto más refinado. También estrena el color Gris Celestita, que sustituye al anterior Gris Grafito dentro de la gama.

Desde solo 125 euros al mes

La oferta se ofrece a través de Toyota Easy Plus, con una duración total de 49 meses. Durante los primeros 48 meses el cliente paga 125 euros al mes, y para acceder a esa cuota es obligatoria una entrada inicial de 8.430,85 euros. Al final del contrato llega la última cuota, también llamada valor final, que asciende a 12.018,60 euros. Esa cantidad no es opcional si se quiere quedar el coche en propiedad. Es el pago que cierra la financiación. En paralelo, la operación incluye Toyota Easy Plus, con un coste de 750 euros, que suma cuatro años de garantía y mantenimientos. Este importe está integrado en la financiación, aunque no forma parte del cálculo de la TAE.

Interior del Toyota Yaris 2026 Trendy / Toyota

El precio por financiar del Toyota Yaris Hybrid 120 Trendy es de 21.300 euros, mientras que el PVP al contado se sitúa en 23.550 euros. A partir de ahí, la financiación genera intereses y costes asociados. El importe total del crédito es de 14.026,36 euros, ya que se financia la parte del precio que no se cubre con la entrada, incluyendo Toyota Easy Plus. El importe total adeudado al final del contrato asciende a 18.018,60 euros.

Si se suman la entrada inicial, las 48 cuotas mensuales y la última cuota, el precio total a plazos alcanza los 26.449,45 euros. En comparación con el precio al contado, el coste total del crédito es de 4.399,45 euros, de los cuales 3.992,24 euros corresponden a intereses. La operación se rige por un TIN del 7,50% y una TAE del 8,73%.

¿Cómo queda la gama Yaris 2026?

Más allá de la financiación, la gama Toyota Yaris se reorganiza. El Active Hybrid 120, acabado de acceso, reduce su precio en 400 euros y arranca en 21.500 euros. El Trendy se sitúa desde 22.500 euros, mientras que el Style incorpora la motorización Hybrid 130, elevando la potencia hasta 130 CV y sumando equipamiento como detector de ángulo muerto o asientos calefactables. El Style Plus añade techo panorámico, pantalla de 10,5 pulgadas y head-up display de 10 pulgadas.