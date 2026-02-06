¿Vas a comprar un coche a otro particular? Estos son los trámites que debes hacer

Realizar la compra o venta de un vehículo puede llegar a ser complicado. Para asegurarte realizar la transacción de la manera más sencilla y segura posible, te aconsejamos que sigas las pautas que te contamos a continuación.

1.Revisa el vehículo

Lo primero y más importante es que hagas una revisión del vehículo que vas a comprar antes de hacer el pago, ya que podría tener problemas ocultos. Lo más recomendable es que te ayude un profesional, pero también hay algunas cosas que puedes revisar por tu cuenta:

Comprueba su estado por fuera y a la luz del día: pintura, golpes, indicios de algún accidente grave anterior.

pintura, golpes, indicios de algún accidente grave anterior. Abre el capó : comprueba el aceite y la correa de distribución.

: comprueba el aceite y la correa de distribución. Comprueba que los neumáticos son los que aparecen en la tarjeta de inspección técnica y que su dibujo tiene al menos 1.6 mm de profundidad.

y que su dibujo tiene al menos 1.6 mm de profundidad. Entra en el automóvil y verifica que tanto los cinturones de seguridad, como la regulación de los asientos y las cerraduras de las puertas funcionan correctamente.

como la regulación de los y las de las puertas funcionan correctamente. Introduce la llave de contacto y pulsa todos los interruptores para comprobar que funcionan correctamente y que los pilotos se iluminan.

Realiza una prueba del coche en carretera. Primero que conduzca el vendedor y tratar de detectar posibles sonidos que puedan ser indicio de avería. A continuación, condúcelo y verifica que el coche no tiene problemas.

2.Comprueba que el vehículo está libre de cargas

Para facilitarte esta tarea, te aconsejamos que solicites un informe reducido del estado del vehículo. Este informe (gratuito) ofrece información que permite confirmar la correcta identificación del vehículo, comprobar si el vehículo está de alta e información de si existe alguna incidencia, carga o impedimento a la hora de circular que pudiera afectar al vehículo. También puedes obtener un informe detallado por 8,67 euros.

3.Firma el contrato de compraventa

Para ello puedes utilizar el modelo de compraventa de la DGT. En dicho contrato, deben aparecer como mínimo los siguientes datos:

Datos del comprador : Nombre y apellidos o razón social y su DNI/NIE/CIF.

: Nombre y apellidos o razón social y su DNI/NIE/CIF. Datos del vendedor : Nombre y apellidos o razón social y su DNI/NIE/CIF.

: Nombre y apellidos o razón social y su DNI/NIE/CIF. Datos del vehículo : Marca, modelo y matrícula.

: Marca, modelo y matrícula. Precio de compra .

. Fecha y hora en la que se firma el contrato.

4.Abona el impuesto de transmisiones

Debes justificar el pago, exención o no sujeción del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (IPT), modelo 620 o modelo 621 según corresponda, en la comunidad autónoma en la que tengas tu domicilio fiscal. En casi todas las Comunidades Autónomas lo puedes hacer fácilmente y de manera telemática.

5.Realiza el cambio de titularidad

Recuerda que tienes un plazo de 30 días desde la firma del contrato para realizar la transferencia del vehículo. Puedes hacerlo en este enlace.

Una vez hayas realizado todos estos pasos podrás disfrutar de tu nuevo vehículo, pero asegúrate de que tiene la ITV en vigor y de que tienes seguro, pues en caso contrario podrías ser multado.