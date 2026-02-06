Automoción
Seat parará el sábado por la mañana un turno en Martorell por falta de suministro de piezas
La compañía decide cancelar un turno tras no recibir el stock esperado de mazos sde cableado y partes de asientos que deberían llegar desde Túnez en barco por culpa de la borrasca Leonardo.
Hace unos días el presidente del Comité de Empresa de Seat S.A. (compañía que engloba a Seat y Cupra), Matías Carnero, adelantó la posibilidad de que se tuviese que cancelar algún turno de trabajo en la fábrica de Martorell ante la falta de piezas para la producción de vehículos, algunas esenciales y otras no. Y así ha sido.
La planta española del Grupo Volkswagen ha anunciado a la plantilla que se anula un turno de producción de este sábado por escasez de componentes para la fabricación. El comité de crisis que se creó ante la situación de estas semanas acabó tomando la decisión.
La evolución de la borrasca Leonardo obligó a cerrar el tráfico marítimo por mal tiempo, lo que acabó provocando un parón en la ruta de suministro de piezas, concretamente desde Túnez, de donde proceden elementos como los mazos de cableado y los asientos. En Tánger (Túnez) existe uno de los proveedores de partes de asientos para todo el Grupo Volkswagen. Se trata de la empresa Tesca, que operan allí fabricando componentes, incluyendo fundas para reposacabezas y otros accesorios.
Recordemos que estas piezas y sobre todo los mazos de cableado (conjuntos de cables que enlazan las diferentes partes electrónicas del vehículo) solían proceder de Ucrania, pero la guerra iniciada por Rusia obligó a paralizar esa vía de suministro y se optó por ampliar las existentes en el norte de África (que se está volviendo en esencial para el sector). En 2023 el sector empezó a sufrir la carencia de estos elementos de cableado, lo que obligó a realizar algunos parones y ajustes de producción como señalaba EL PERIÓDICO.
Según fuentes citadas por la agencia Efe, este parón afectará en principio a ese turno del sábado. Y por el retraso en la llegada de componentes por vía marítima. Otro frente que se une al ya existente con la problemática de la red feeroviaria, esencial en Seat, sobre todo por el tiempo que se ha visto cerrado el túnel de Rubí que conecta las mercancias entre España y Francia.
Suscríbete para seguir leyendo
- Lola Valiente, 19 años, tras intentar dos veces acceder a Medicina: 'Tengo un 9,4 de Bachillerato, pero en la sele la presión por la nota puede conmigo
- Marchémonos de la Liga
- Santiago Segura pierde su batalla con Hacienda: el Supremo confirma que dejó de pagar 827.000 euros
- El Colegio de Abogados de Madrid no es neutral para informar sobre la minuta del abogado la pareja de Ayuso en la causa del fiscal general del Estado
- Los jubilados no tendrán que declarar el IRPF si su pensión no supera el límite establecido
- Los médicos de familia, sobre las bajas laborales: 'No podemos poner un plazo a una persona para saber cuánto le va a durar una depresión
- David Uclés: 'Para mí la guerra terminó en el 75. A lo mejor para Pérez-Reverte terminó en el 39. Habría que preguntarle
- Audiencias TV ayer: Joaquín llega líder a Japón, 'The Floor' sube y 'El tiempo justo' consigue máximo histórico