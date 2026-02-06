Seat parará el sábado por la mañana un turno en Martorell por falta de suministro de piezas

Hace unos días el presidente del Comité de Empresa de Seat S.A. (compañía que engloba a Seat y Cupra), Matías Carnero, adelantó la posibilidad de que se tuviese que cancelar algún turno de trabajo en la fábrica de Martorell ante la falta de piezas para la producción de vehículos, algunas esenciales y otras no. Y así ha sido.

La planta española del Grupo Volkswagen ha anunciado a la plantilla que se anula un turno de producción de este sábado por escasez de componentes para la fabricación. El comité de crisis que se creó ante la situación de estas semanas acabó tomando la decisión.

Un operario en la fábrica de Seat de Martorell, en una foto de archivo / ACN

La evolución de la borrasca Leonardo obligó a cerrar el tráfico marítimo por mal tiempo, lo que acabó provocando un parón en la ruta de suministro de piezas, concretamente desde Túnez, de donde proceden elementos como los mazos de cableado y los asientos. En Tánger (Túnez) existe uno de los proveedores de partes de asientos para todo el Grupo Volkswagen. Se trata de la empresa Tesca, que operan allí fabricando componentes, incluyendo fundas para reposacabezas y otros accesorios.

Recordemos que estas piezas y sobre todo los mazos de cableado (conjuntos de cables que enlazan las diferentes partes electrónicas del vehículo) solían proceder de Ucrania, pero la guerra iniciada por Rusia obligó a paralizar esa vía de suministro y se optó por ampliar las existentes en el norte de África (que se está volviendo en esencial para el sector). En 2023 el sector empezó a sufrir la carencia de estos elementos de cableado, lo que obligó a realizar algunos parones y ajustes de producción como señalaba EL PERIÓDICO.

Carga de vehículos en un tren en las instalaciones de Seat en Martorell. / seat

Según fuentes citadas por la agencia Efe, este parón afectará en principio a ese turno del sábado. Y por el retraso en la llegada de componentes por vía marítima. Otro frente que se une al ya existente con la problemática de la red feeroviaria, esencial en Seat, sobre todo por el tiempo que se ha visto cerrado el túnel de Rubí que conecta las mercancias entre España y Francia.