Sánchez anuncia ayudas de hasta 7.500 euros a autónomos y pymes para adquirir vehículos electrificados

Tal como ha resaltado, el segundo "gran objetivo" de la política industrial es seguir promoviendo la transición climática 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la clausura del VIII Congreso Nacional de Industria

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la clausura del VIII Congreso Nacional de Industria / H.Bilbao - Europa Press

Fernando Álvarez

Fernando Álvarez

Madrid
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha anunciado la puesta en marcha de una nueva ayuda de movilidad eléctrica, dotada con 40 millones, para autónomos y pequeñas empresas, de modo que podrán beneficiarse de un descuento de hasta 7.500 euros en la adquisición de un vehículo electrificado.

"Vamos a poner en marcha una nueva ayuda a la movilidad eléctrica para autónomos y pequeñas empresas, dotada de 40 millones para la adquisición de vehículos electrificados, tanto en propiedad como en renting. Podrán beneficiarse las empresas de menos de diez empleados con importes que pueden llegar hasta los 7.500 euros", ha precisado.

Sánchez, que ha realizado estos anuncios en el marco de la clausura del VIII Congreso Nacional de Industria celebrado en Bilbao, ha asegurado que la apuesta de su Gobierno por la electrificación "es clara y rotunda", y no dará "un paso atrás", porque se gana en competitividad y contribuye "a la mitigación de uno de los grandes retos que tiene la humanidad, como es la emergencia climática".

Tal como ha resaltado, el segundo "gran objetivo" de la política industrial "es seguir promoviendo la transición climática como un auténtico motor de productividad y prosperidad".

"Mientras otros, por desgracia, se están borrando del pacto verde para satisfacer intereses políticos de unos negacionistas, que claramente están en consolidar un status quo que ya no es el del siglo XXI, la mayoría de las empresas de nuestro país y el Gobierno quieren seguir ampliando toda esa transformación energética verde, y defender las energías renovables y la descarbonización", ha dicho.

Tras haber luchado en su momento en Europa por la 'solución ibérica', ha precisado que ahora con las renovables, que ya representan el 57% de la generación eléctrica, la electricidad en España es un 20% más barata que la media del continente, mientras que la inflación ha caído a mínimos de 10 meses".

"Pero queremos ir más allá. Esta misma semana hemos puesto en marcha un proceso para impulsar la energía eólica marina, especialmente la eólica flotante. Nuestro objetivo es ambicioso, de llegar a producir entre 1 y 3 gigas en 2030", ha indicado.

TEMAS

