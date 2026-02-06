El Renault 4 E-Tech eléctrico llega por menos de 25.000 euros

A principios de los años 60 Renault sorprendió con un modelo, el R4, que se distinguía por su versatilidad, amplitud de espacio y la facilidad para moverse por todas partes. Muy pronto, el “Cuatro Latas”, como fue bautizado popularmente, se adueñó de las carreteras de todo el mundo y al final de sus días, en 1992, se había establecido en más de cien países y acumulado más de ocho millones de unidades matriculadas.

Ahora Renault lo recupera y moderniza en todos los aspectos. Llega al mercado con una oferta eléctrica de dos motores, tres acabados y unas características que vuelven a definirlo como un coche práctico, versátil, capaz y a un precio razonable.

Personalidad

Este Renault 4 E-Tech parte del mismo principio que el R-5 con el que no solo comparte la plataforma sino también hasta un 70 por ciento de piezas. Sin embargo, los técnicos se han encargado de darle una personalidad propia y dotarlo de detalles específicos que le separan de aquel en muchos aspectos.

Con una longitud de 4,14 metros, 1,80 de anchura y 1,57 metros de altura ofrece una distancia entre ejes de 2,62 metros lo que ya deja entrever que el espacio interno es muy bueno, especialmente en las plazas traseras que asimismo disponen de buena altura libre al techo. La altura libre al suelo del coche es de 18,1 cm, que es superior a lo habitual en este segmento.

Su imagen es inconfundible y rememora la del antiguo R4 pero con muchos detalles modernos. Por ejemplo el frontal que estrena la primera calandra luminosa monobloque del mundo, con el logo iluminado en el centro, los faros redondos ubicados en los extremos, o los pilotos traseros en forma de cápsula y el portón trasero vertical. Todo ello le confiere una personalidad y una imagen inconfundible.

Mucho espacio

En el interior sorprende el espacio que hay para todas las plazas. El salpicadero recuerda al del nuevo R-5, con dos pantallas, una de 10,1 pulgadas para el cuadro de instrumentos y otra de 10 pulgadas para la navegación y conectividad. Incorpora el sistema OpenR Link con Google integrado y el avatar Reno como asistente y conectado con ChatGPT. En materia de seguridad ofrece hasta 26 asistentes a la conducción con ayudas de nivel 2.

Detalle importante: el plano de carga del maletero solo tiene 60 centímetros de altura al suelo, lo que facilita la manipulación de objetos grandes o pesados. Las formas son muy regulares y ofrece una capacidad de 420 litros de los que 35 se destinan al almacenamiento de los cables de carga. Puede alojar objetos de hasta 2,2 metros de longitud ya que el respaldo del asiento del acompañante se puede abatir. Por otro lado ofrece una capacidad de remolque de hasta 750 kilos lo que no es frecuente en un coche de este tamaño.

Dos motores, dos baterías

El coche se ofrece con dos motores de 120 y 150 CV asociados a baterías de 40 kWh y 52 kWh que permiten disponer de una autonomía de 308 y 408 kilómetros respectivamente. Gracias a las levas en el volante se pueden activar cuatro niveles del sistema de frenada regenerativa, entre ellos el One Pedal.

De serie incorpora un cargador trifásico de 11 kW en corriente alterna pero también admite cargas de hasta 100 kW en continua y en 30 minutos pasa de 15 al 80 por ciento de la capacidad. El sistema es bidireccional (V2L) con lo que se pueden conectar aparatos electrodomésticos, entre otros.

El coche está disponible con tres niveles de acabado, Evolution, Techno e Ionic. El precio de partida es de 24.750 euros aplicados los 4.500 euros del Plan Auto Plus y los 800 euros adicionales por los Certificados de Ahorro Energético.