Fernando Alonso quiere volver a volar en la F1 al son de las notas de Melendi y “El Nano”

Hubo un tiempo en España donde los domingos no sólo olían a gasolina y asfalto, sino que sonaban a rumba flamenca al más puro estilo de Melendi. En 2005, el joven asturiano decidió dejar una huella incalculable en el mundo de la F1 y de la música con la publicación de la canción “El Nano”. Un hit dedicado a Fernando Alonso y que se convertiría en un himno para la carrera del piloto.

Origen de un mito musical

El single publicado en el álbum “Que el cielo espere”, no era solo un tributo a un amigo; era la radiografía de un sentimiento nacional. Con algunas frases que ya son parte del imaginario colectivo como "El Nano es una bala azul que, sin cañón dispara en un circuito directo al corazón", Melendi logró sintetizar la agresividad al volante de Alonso y su carisma fuera de la pista.

El cantante no solo mostró su admiración por el piloto, sino que personificó la rivalidad en pista. Con el icónico verso “No quiero a Barrichello, Schumacher ni al Button, porque el Nano es quien llena a todos de ilusión”, Melendi puso nombre y apellidos a los rivales que sucumbieron ante el empuje del asturiano en 2005 y 2006.

Todavía se sigue recordando aquel Renault R25, decorado con el color azul por su patrocinador principal Mild Seven y amarillo el color histórico de Renault. Además, combina con un alerón en negro con otro de sus patrocinadores principales Telefónica. El coche nombrado en el estribillo de la canción y con el que Alonso se proclamó por primera vez campeón mundial siendo el primer español en lograrlo.

Fernando Alonso, feliz en el podio / Archivo

Por qué sigue vigente en 2026

Lo que parecía una moda pasajera ha demostrado tener una resistencia mecánica envidiable.

La vigencia de la canción ha ido de la mano de la longevidad de Alonso:

La nostalgia “dosmilera”: para la generación que vibró con los títulos de 'Magic', estos acordes son un billete de vuelta a aquellos domingos de persianas bajadas y madrugones frente al televisor.

para la generación que vibró con los títulos de 'Magic', estos acordes son un billete de vuelta a aquellos domingos de persianas bajadas y madrugones frente al televisor. El fenómeno en redes sociales: La Generación Z ha rescatado el tema en plataformas como TikTok, convirtiéndolo en banda sonora de ediciones y montajes sobre "La Misión" o "El Plan".

La Generación Z ha rescatado el tema en plataformas como TikTok, convirtiéndolo en banda sonora de ediciones y montajes sobre "La Misión" o "El Plan". Vínculo personal: Melendi y Alonso siguen manteniendo esa conexión asturiana que traspasa lo profesional.

Además, Melendi estuvo muchos años sin cantar esta canción en sus conciertos queriendo separarse de esa etapa, pero con el resurgir de Alonso con Aston Martín le obligaron a devolverla al setlist en 2023.

Fernando Alonso quiere volver a estar en lo más alto de la F1, y con una melodia muy especial como es “El Nano” volverán a hacerte recordar aquellas mañanas de domingo.