Consejos
¿Sabes cuánto debes inflar las ruedas de tu moto? Sigue estos consejos
Muchos conductores desconocen la importancia de la presión en las ruedas de sus motocicletas
La presión de los neumáticos de una moto es uno de los factores más importantes a la hora de conducir y, al mismo tiempo, uno de los más olvidados. Circular con la presión incorrecta provoca desgaste irregular, pérdida de agarre y un deterioro acelerado del neumático. Por ello, a continuación te traemos una breve guía.
Lo recomendable es:
- Comprobar la presión de forma periódica.
- Seguir siempre las indicaciones del fabricante de la moto.
- Ajustarla si se circula con pasajero o equipaje.
- Medirla siempre con los neumáticos en frío.
¿Qué ocurre si llevas la presión baja?
Circular con menos presión de la recomendada provoca:
- Desgaste prematuro en la zona intermedia del neumático.
- Mayor inestabilidad y movimientos laterales.
- Vibraciones durante la conducción.
- Sobrecalentamiento de la carcasa, que puede dañar su estructura interna.
¿Y si llevas demasiada presión?
Un neumático sobreinflado también se desgasta antes y ofrece peor comportamiento:
- Menor superficie de contacto con el asfalto.
- Desgaste acusado en el centro del neumático.
- Menor absorción de impactos.
- Peor agarre y sensación de deslizamiento en curva.
En resumen, la presión correcta es la base para alargar la vida del neumático y mantener la seguridad.
- Marchémonos de la Liga
- El Colegio de Abogados de Madrid no es neutral para informar sobre la minuta del abogado la pareja de Ayuso en la causa del fiscal general del Estado
- Hacienda paraliza su inspección a Carrasco, esposa del presidente de Quirón Prevención, ante su relación con el caso de la pareja de Ayuso
- Barcelona derribará una treintena de naves en 2027 para construir el barrio de la estación de la Sagrera
- David Uclés: 'Para mí la guerra terminó en el 75. A lo mejor para Pérez-Reverte terminó en el 39. Habría que preguntarle
- Los jubilados no tendrán que declarar el IRPF si su pensión no supera el límite establecido
- Isabel Coixet: 'La enfermedad no nos hace mejores pero sí nos puede enseñar a ver las cosas de otra manera
- Barcelona vivirá un ‘super puente’ este febrero de 2026 al solaparse Carnaval, Santa Eulàlia y San Valentín