Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
PasapalabraBorrasca LeonardoRodaliesPuigdemontLaLigaAdifAyusoRadares móvilesCarles PuigdemontAudiencia televisiónEncuesta elecciones Aragón
instagramlinkedin

Consejos

¿Sabes cuánto debes inflar las ruedas de tu moto? Sigue estos consejos

Muchos conductores desconocen la importancia de la presión en las ruedas de sus motocicletas

¿Sabes cuánto debes inflar las ruedas de tu moto? Sigue estos consejos

¿Sabes cuánto debes inflar las ruedas de tu moto? Sigue estos consejos / Archivo

Fernando Álvarez

Fernando Álvarez

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La presión de los neumáticos de una moto es uno de los factores más importantes a la hora de conducir y, al mismo tiempo, uno de los más olvidados. Circular con la presión incorrecta provoca desgaste irregular, pérdida de agarre y un deterioro acelerado del neumático. Por ello, a continuación te traemos una breve guía.

Lo recomendable es:

  • Comprobar la presión de forma periódica.
  • Seguir siempre las indicaciones del fabricante de la moto.
  • Ajustarla si se circula con pasajero o equipaje.
  • Medirla siempre con los neumáticos en frío.

¿Qué ocurre si llevas la presión baja?

Circular con menos presión de la recomendada provoca:

  • Desgaste prematuro en la zona intermedia del neumático.
  • Mayor inestabilidad y movimientos laterales.
  • Vibraciones durante la conducción.
  • Sobrecalentamiento de la carcasa, que puede dañar su estructura interna.

¿Y si llevas demasiada presión?

Un neumático sobreinflado también se desgasta antes y ofrece peor comportamiento:

  • Menor superficie de contacto con el asfalto.
  • Desgaste acusado en el centro del neumático.
  • Menor absorción de impactos.
  • Peor agarre y sensación de deslizamiento en curva.

Noticias relacionadas y más

En resumen, la presión correcta es la base para alargar la vida del neumático y mantener la seguridad.

TEMAS

  1. Marchémonos de la Liga
  2. El Colegio de Abogados de Madrid no es neutral para informar sobre la minuta del abogado la pareja de Ayuso en la causa del fiscal general del Estado
  3. Hacienda paraliza su inspección a Carrasco, esposa del presidente de Quirón Prevención, ante su relación con el caso de la pareja de Ayuso
  4. Barcelona derribará una treintena de naves en 2027 para construir el barrio de la estación de la Sagrera
  5. David Uclés: 'Para mí la guerra terminó en el 75. A lo mejor para Pérez-Reverte terminó en el 39. Habría que preguntarle
  6. Los jubilados no tendrán que declarar el IRPF si su pensión no supera el límite establecido
  7. Isabel Coixet: 'La enfermedad no nos hace mejores pero sí nos puede enseñar a ver las cosas de otra manera
  8. Barcelona vivirá un ‘super puente’ este febrero de 2026 al solaparse Carnaval, Santa Eulàlia y San Valentín

¿Sabes cuánto debes inflar las ruedas de tu moto? Sigue estos consejos

¿Sabes cuánto debes inflar las ruedas de tu moto? Sigue estos consejos

Directo | Puente se reúne con sindicatos ferroviarios por tercer día seguido para evitar la huelga

Directo | Puente se reúne con sindicatos ferroviarios por tercer día seguido para evitar la huelga

Galerías del Tresillo creó el sofá gigante que emocionó a España

Galerías del Tresillo creó el sofá gigante que emocionó a España

Ingenieros españoles diseñan armas más letales y una IA para el futuro carro-dron de combate

Ingenieros españoles diseñan armas más letales y una IA para el futuro carro-dron de combate

Aliança Catalana reúne a todos sus militantes en Ripoll para preparar las elecciones municipales

Aliança Catalana reúne a todos sus militantes en Ripoll para preparar las elecciones municipales

El audio de Koldo sobre una de las empresas que remodeló el tramo de Ademuz: "¿A Víctor no le habrás comentado nada de la factura de 6.000 euros?

El audio de Koldo sobre una de las empresas que remodeló el tramo de Ademuz: "¿A Víctor no le habrás comentado nada de la factura de 6.000 euros?

¿De dónde vienen los estudiantes de Medicina de las universidades catalanas?

¿De dónde vienen los estudiantes de Medicina de las universidades catalanas?

El Gobierno pone ahora sobre la mesa que Indra tome el control de Escribano sin hacer una fusión

El Gobierno pone ahora sobre la mesa que Indra tome el control de Escribano sin hacer una fusión