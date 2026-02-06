¿Sabes cuánto debes inflar las ruedas de tu moto? Sigue estos consejos

La presión de los neumáticos de una moto es uno de los factores más importantes a la hora de conducir y, al mismo tiempo, uno de los más olvidados. Circular con la presión incorrecta provoca desgaste irregular, pérdida de agarre y un deterioro acelerado del neumático. Por ello, a continuación te traemos una breve guía.

Lo recomendable es:

Comprobar la presión de forma periódica.

de forma periódica. Seguir siempre las indicaciones del fabricante de la moto.

de la moto. Ajustarla si se circula con pasajero o equipaje.

o equipaje. Medirla siempre con los neumáticos en frío.

¿Qué ocurre si llevas la presión baja?

Circular con menos presión de la recomendada provoca:

Desgaste prematuro en la zona intermedia del neumático.

en la zona intermedia del neumático. Mayor inestabilidad y movimientos laterales .

. Vibraciones durante la conducción .

. Sobrecalentamiento de la carcasa, que puede dañar su estructura interna.

¿Y si llevas demasiada presión?

Un neumático sobreinflado también se desgasta antes y ofrece peor comportamiento:

Menor superficie de contacto con el asfalto .

. Desgaste acusado en el centro del neumático.

en el del neumático. Menor absorción de impactos .

. Peor agarre y sensación de deslizamiento en curva.

En resumen, la presión correcta es la base para alargar la vida del neumático y mantener la seguridad.