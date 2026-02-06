Consejos
8 consejos para que puedas conducir sin peligro este fin de semana
La lluvia afectará de nuevo a gran parte del país y es importante saber cómo debes viajar para no sufrir ningún percance
Elena Castellano
La lluvia sigue azotando con fuerza en la Península Ibérica, pese a que estén localizadas, se han cortado algunas carreteras por inundaciones. El temporal atlántico parece que no descansará hasta el sábado, dejando alertas amarillas y naranjas en algunas zonas de la Península. Estas precipitaciones pueden afectar a la circulación, no solo en las vías comarcales y locales, sino a las carreteras de alta capacidad como autopistas y autovías, por eso si necesitas hacer un viaje por carretera no olvides conocer su estado antes de emprender tu viaje.
Recomendaciones en caso de lluvia:
- Con la lluvia, disminuye la visibilidad y la adherencia de los neumáticos y la calzada, por eso, deberás disminuir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad con el vehículo delantero.
- Enciende las luces de cruce para poder ser visto y ver mejor.
- Compruebe el correcto funcionamiento de los limpiaparabrisas y la luneta térmica.
- Oriente la calefacción interior del vehículo hacia los cristales para combatir el vaho que se pueda formar por la humedad.
- No adelantes sin necesidad.
- Compruebe periódicamente la eficacia de los frenos, tocándolos suavemente para secar la humedad de las pastillas.
- Intente no frenar bruscamente para evitar el deslizamiento (acquaplanning).
- Si la precipitación es fuerte y te impide la visibilidad como conductor, procede a parar con mucha precaución, fuera de la carretera (nunca en la calzada), y espera el fin del chaparrón.
Las lluvias no pararán, pero puedes evitar los accidentes en las carreteras si sigues las normas correspondientes de tráfico. Además, no olvides que las precipitaciones pueden ir cambiando durante tu viaje y puedes seguir su progreso a través de las redes sociales de la DGT y de la AEMET.
