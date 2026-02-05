Motos
Zero Motorcycles: El despegue definitivo de la corriente americana
La marca californiana lidera la transición eléctrica con un crecimiento del 89% en Norteamérica y la expansión de su red global
Julio Grela
La movilidad eléctrica ya no es una promesa de futuro guardada en un cajón de Silicon Valley; es una realidad que rueda con fuerza, y los números de Zero Motorcycles al cierre de 2025 así lo confirman. La firma, líder mundial en sistemas de propulsión eléctricos y que este año celebra su 20 aniversario, ha metido una marcha más en su expansión, consolidando un año de resultados muy positivos a escala global.
Un crecimiento de dos dígitos (y tres en algunos casos)
Los datos reflejan un cambio de tendencia claro en el usuario de las dos ruedas. Zero ha cerrado el ejercicio 2025 con un incremento interanual del 89% en las ventas a cliente final en Norteamérica. En el mercado europeo y el resto del mundo, el crecimiento se mantiene firme con un aumento del 17%, impulsado por una demanda sostenida y la llegada de modelos más accesibles como las nuevas Zero XB y Zero XE.
Este impulso también se nota en la gama de altas prestaciones, cuyas ventas han crecido un 28% respecto a 2024.
La democratización del voltio: La X Line
Si algo ha quedado claro este 2025 es que la estrategia de la X Line funciona como puerta de entrada a la marca. Esta gama ya representa más del 30% de las ventas totales en Norteamérica y el 16% en las regiones EMEA y APAC.
Para acompañar este éxito, Zero ha reforzado significativamente su red comercial, incrementando el número de concesionarios en un 58% hasta alcanzar más de 250 puntos de venta en todo el mundo. Esta mejora en el acceso a los servicios de venta y posventa ha sido un factor clave en su expansión.
La voz de la compañía
El director ejecutivo de la compañía, Pierre-Martin Bos, destaca la relevancia de este ejercicio: “2025 ha sido un año decisivo para Zero Motorcycles. Hemos ampliado nuestra presencia global, incrementado las ventas y dado la bienvenida a más usuarios que nunca a la movilidad eléctrica, lo que demuestra que nuestros productos y nuestra visión siguen conectando con motoristas de todo el mundo”.
Horizonte 2026: Sostenibilidad y liderazgo
De cara al nuevo año, Zero Motorcycles mantiene su foco en un crecimiento responsable y en ampliar el acceso a la movilidad eléctrica de dos ruedas. La marca, que combina la innovación tecnológica con el ADN tradicional de la motocicleta desde 2006, sigue dando forma al futuro del transporte con un firme compromiso con la sostenibilidad.
