Volvo Trucks repite como líder del mercado europeo de camiones pesados

Volvo Trucks logra, por segundo año consecutivo, ser la marca que más camiones pesados (de 16 toneladas o más) ha matriculado en Europa, alcanzando en 2025 una cuota de mercado del 19%, frente al 17,9% logrado en 2024. Entre los países que más contribuyeron a este resultado están Reino Unido, Francia, Polonia, Alemania, Lituania y España, donde Volvo Trucks ha mantenido un volumen alto de matriculaciones.

Uno de los protagonistas induiscutibles de este liderazgo ha sido el Volvo FH Aero, el nuevo modelo de largo recorrido que ha tenido una excelente acogida por parte de los transportistas. Durante 2025, se registraron casi 33.000 pedidos del FH Aero solo en Europa, una cifra que refleja la confianza del sector en las soluciones de la marca.

Uno de los grandes atributos del FH Aero es su gran eficiencia, fruto de una aerodinámica optimizada y la incorporación de nuevas tecnologías como los retrovisores con cámara digital. Según Volvo, este modelo permite ahorrar hasta un 7% de combustible en comparación con su predecesor, el FH estándar.

"Estamos muy orgullosos de ser líderes del mercado en Europa por segundo año consecutivo", afirma Roger Alm, presidente de Volvo Trucks. "Nuestro objetivo es ser el mejor socio comercial para nuestros clientes y ser líderes del mercado es una prueba sólida de la confianza que nuestros clientes depositan en nosotros".

La marca sueca destaca también la calidad de su gama de productos y su enfoque en ofrecer camiones con alta disponibilidad, eficiencia y seguridad. "El FH Aero es nuestro producto estrella para largas distancias. Los clientes nos cuentan que experimentan un rendimiento increíble y un importante ahorro de combustible con el Aero", añade Alm.

Más allá del mercado europeo, la posición de Volvo Trucks ha sido igualmente destacada a nivel global. En 2025, la marca ha sido líder o segunda marca con mayor presencia en 30 países, una muestra de su fortaleza internacional y su capacidad para adaptarse a distintos mercados.

Volvo Trucks no solo quiere liderar en ventas. También apunta a estar al frente de la transición hacia un transporte sin emisiones fósiles, con el objetivo de lograr la neutralidad de carbono en 2040.

Para alcanzar esa meta, la empresa aplica una estrategia tecnológica de tres vías que combina:

Vehículos eléctricos de batería.

Vehículos eléctricos de pila de combustible.

Motores de combustión que usan combustibles renovables como el hidrógeno verde, el biogás, el biodiésel o el HVO (aceite vegetal hidrotratado).

Cifras en crecimiento

Volvo Trucks ofrece una gama completa de camiones para transporte semipesado y pesado, respaldada por una red de 2.200 puntos de servicio en más de 130 países. La producción se realiza en 12 plantas repartidas por todo el mundo, y en 2024 se entregaron alrededor de 134.000 camiones a nivel global, una cifra que refleja la escala del fabricante.