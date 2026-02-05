Repsol impulsa el GLP pagando 500 euros de combustible si transformas tu coche

Repsol ha lanzado una nueva ofensiva para potenciar el uso del GLP en vehículos de gasolina: una bonificación directa de 500 euros en su carburante AutoGas para quienes decidan adaptar su coche a Gas Licuado de Petróleo y gestionen el proceso a través de su app Waylet. La promoción, disponible hasta el 30 de abril o hasta que se completen las primeras 500 conversiones, se podrá utilizar en más de 440 estaciones de servicio con AutoGas. Pero más allá del incentivo, la gran pregunta sigue siendo otra: ¿cuánto se puede ahorrar realmente al pasar de gasolina a GLP?

Boquilla de recarga de GLP / Dacia

El coste del litro de carburante es la primera pieza del rompecabezas. En el caso del GLP, los datos ofrecidos muestran una evolución bastante contenida en los últimos diez años: una media de 0,79 €/l entre 2016 y 2026, con un máximo puntual de 1,05 €/l (en julio de 2022) y un mínimo de 0,56 €/l (febrero de 2016). A día 2 de febrero de 2026, el litro está en 0,93 €/l.

En paralelo, el precio medio de la gasolina 95, según el dato del 5 de febrero de 2026, se sitúa en 1,464 €/l. Es decir, casi el doble en términos absolutos. Pero para saber si compensa o no, hay que mirar también la otra cara del consumo. Un coche convertido a GLP no mantiene exactamente el mismo rendimiento. El consumo mixto de un coche funcionando con GLP puede rondar los 7,2 l/100 km con GLP frente a 5,7 l/100 km con gasolina. No es un matiz, es el centro de toda la ecuación.

Si hacemos números con un uso anual de 15.000 kilómetros, el consumo en gasolina sería de 855 litros al año, mientras que en GLP subiría hasta los 1.080 litros. Es decir, el coche consumiría 225 litros más al año si se alimenta con AutoGas. Sin embargo, esa diferencia se compensa claramente en el precio por litro.

Comparativa con precios actuales

Tomando los valores vigentes en febrero de 2026:

Gasolina 95 a 1,464 €/l : 855 litros × 1,464 = 1.251,72 € al año

: 855 litros × 1,464 = GLP a 0,93 €/l: 1.080 litros × 0,93 = 1.004,40 € al año

Resultado: un ahorro de 247,32 € al año, lo que equivale a 2.473,20 € en una década, siempre que se mantenga este diferencial. Esta cifra no predice el futuro, pero sí ayuda a poner en contexto el ahorro potencial con los precios actuales.

Escenario a 10 años

En este caso, en lugar de trabajar con un rango, tomamos una única referencia: la media del precio de la gasolina 95 en los últimos 10 años, fijada en 1,45 €/l. Para el GLP, mantenemos la media ya indicada de 0,79 €/l. Con esos valores, y con los consumos del ejemplo (855 litros/año en gasolina y 1.080 litros/año en GLP), la comparación queda así:

Gasolina 95 (1,45 €/l) : 855 l × 1,45 = 1.239,75 € al año

: 855 l × 1,45 = 1.239,75 € al año GLP (0,79 €/l): 1.080 l × 0,79 = 853,20 € al año

La diferencia a favor del GLP es de 386,55 € al año, que en un periodo de 10 años se traduce en 3.865,50 € de ahorro en combustible, siempre bajo la premisa de que se mantengan esos precios medios y sin entrar todavía en otras variables que también pesan en la decisión, como el coste de la adaptación, posibles diferencias de mantenimiento o el consumo real que acabe arrojando el coche en el uso diario.

Otros beneficios del GLP

Más allá del precio por kilómetro, el GLP ofrece algunas ventajas adicionales: permite obtener la etiqueta ECO en turismos gasolina matriculados desde 2006 (y en diésel desde 2016), ofrece autonomía combinada de hasta 1.200 km gracias al doble depósito, y puede conllevar bonificaciones municipales en Zonas de Bajas Emisiones (ZBE).

Noticias relacionadas

Eso sí, conviene recordar que el ahorro real dependerá de factores como el consumo real del coche una vez transformado, cuánto se circula realmente en modo GLP y la disponibilidad de surtidores en las rutas habituales. Repsol, por ahora, da el empujón inicial con el cupón de 500 euros, pero el ahorro que realmente cuenta es el que se acumula repostaje a repostaje durante años.