Los precios de los coches usados seguirán subiendo en 2026, a excepción de los eléctricos

Los precios de los coches usados seguirán siendo relativamente altos en 2026, en un contexto marcado por la crisis de los microchips y los efectos de la escasez de vehículos seminuevos, aunque el incremento se mantendrá "a raya" en el mercado de coches eléctricos.

Estas son algunas de las conclusiones que extrae CarVertical -empresa especializada en el sector del automóvil- sobre la situación del mercado europeo de coches de segunda mano, en el que no hay indicios de que los precios de los vehículos vayan a bajar.

La pandemia como origen del problema

Entre otros, esta situación de precios tiene la raíz en la pandemia mundial, con los cierres de fábricas y la crisis de los microchips, que llevaron a que entre 2020 y 2023 se fabricasen menos vehículos en todo el mundo.

"En la actualidad, el valor de un coche de entre tres y seis años cae mucho más lentamente que hace unos años. El mercado del vehículo usado mantiene los precios altos y no hay razones para prever una bajada próxima", ha apuntado el experto de CarVertical, Matas Buzelis.

Los eléctricos de ocasión, más baratos

No obstante, la oferta de vehículos eléctricos de segunda mano crece año tras año, tendencia que se acelerará en 2026. El auge de los modelos eléctricos que empezó en 2020 pronto reconfigurará el mercado del vehículo usado. En este contexto, a raíz de esta abundante oferta, se espera que los precios bajen.

La creciente oferta de coches eléctricos chinos también contribuye a mantener los precios a raya. Sin embargo, aún es pronto para evaluar la demanda de los modelos chinos, puesto que se deprecian más rápido que las opciones de los fabricantes europeos conocidos.

Cuanto más rápido se devalúen los vehículos eléctricos chinos, más probabilidades habrá de que los compradores opten por otras marcas.

