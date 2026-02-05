El Honda SH125i es mucho más que un superventas. Es todo un icono urbano que, generación tras generación, ha sabido adaptarse sin perder su esencia. Para 2026, el fabricante japonés actualiza su rueda alta más popular con cambios estéticos y tecnológicos que refuerzan su liderazgo sin alterar su receta de éxito.

Honda SH125i 2026: más conectada, más cómoda, más SH / Honda

A nivel visual, el frontal se inspira en el SH350i, con un nuevo faro LED dividido y una firma luminosa más moderna. También se rediseñan los paneles, las luces de posición e intermitentes, y el piloto trasero, que se integra con elegancia bajo el asidero. Más refinado, pero igual de práctico y reconocible desde el primer vistazo.

La gran novedad está en la nueva pantalla TFT de 4,2 pulgadas, que da un salto en tecnología y conectividad gracias al sistema Honda RoadSync, permitiendo emparejar el smartphone para navegación, llamadas o música. Todo se gestiona cómodamente desde la piña de mandos. A esto se suma la comodidad del sistema Smart Key, que elimina la necesidad de llave para el encendido, el asiento o el depósito.

La gran novedad está en la nueva pantalla TFT de 4,2 pulgadas / Honda

El asiento, más cómodo gracias a una nueva espuma, mantiene su forma plana y accesible. Bajo él, siguen disponibles 28 litros de espacio útil, más que suficiente para guardar un casco integral. La toma USB-C pasa ahora al escudo frontal, dentro de una guantera rediseñada y más práctica que facilita el uso diario.

El motor eSP+ de 125 cc, con cuatro válvulas y refrigeración líquida, entrega 9,6 kW de potencia y 12 Nm de par, cumpliendo con la normativa Euro5+ y con un consumo ajustado de 45,7 km/l. Incorpora además el sistema Idling Stop, que detiene el motor al ralentí y lo arranca con suavidad al girar el acelerador. El control de tracción HSTC de serie añade seguridad en firmes resbaladizos y es desconectable para quienes prefieran una conducción más directa.

El asiento, más cómodo gracias a una nueva espuma, mantiene su forma plana y accesible / Honda

En la parte ciclo, el bastidor tipo underbone de acero y las ruedas de 16 pulgadas con neumáticos Michelin City Grip 2 garantizan estabilidad, precisión y confianza. La horquilla delantera de 33 mm y los nuevos amortiguadores traseros mejoran la absorción de baches y el confort general. Con 138 kg de peso y una altura de asiento de 799 mm, el Honda SH125i sigue siendo una opción ágil, accesible y eficiente para todos los públicos, ideal para moverse con soltura en el tráfico urbano.

Honda SH125i 2026: más conectada, más cómoda, más SH / Honda

Disponible en siete colores —cuatro de ellos nuevos— y con múltiples configuraciones y accesorios para personalizarlo, el Honda SH125i Smart Top Box 2026 reafirma su papel como referencia de la movilidad urbana. Elegante, conectado, más cómodo que nunca y con el sello de calidad de Honda, vuelve a marcar el paso en el competido segmento de los escúteres de rueda alta. Y ya está disponible en los concesionarios oficiales de la marca desde 4.190 euros, con el baúl inteligente incluido de serie.