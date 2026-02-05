Estos son los Geely que llegan a España

Geely Auto ha iniciado oficialmente sus operaciones en España, marcando un nuevo paso en la expansión de la marca en Europa Occidental. El mercado español desempeñará un papel clave en esta fase, con el lanzamiento comercial previsto para la primera mitad de 2026.

La compañía ha cerrado ya sus primeros acuerdos con concesionarios en España, sentando las bases de su entrada en el mercado antes del inicio de la comercialización de sus vehículos. El enfoque de Geely Auto se articula en torno a pilares como la tecnología, la seguridad y la sostenibilidad, con una oferta de producto accesible y diseñada para responder a la evolución de las necesidades de los clientes.

Geely E5 / ZhongZhiYan

Alto nivel para el cliente europeo

Con sede en Hangzhou, en la provincia china de Zhejiang, Geely Auto prepara su llegada a España con una propuesta de producto de alto nivel, alineada con las expectativas del cliente europeo.

La marca se define por tres principios fundamentales: High Value, que garantiza una excelente relación valor-precio; Highly Amicable, con un enfoque cercano y orientado al usuario; y High Quality, reflejado en el diseño, la ingeniería y la ejecución global de sus productos.

Presente en la industria del automóvil desde 1997, Geely Auto ha ampliado progresivamente su presencia internacional gracias a una apuesta constante por la innovación, la competitividad de producto y un desarrollo centrado en el cliente. España representa el siguiente paso en esta expansión, en el marco del refuerzo de la presencia de la marca en los principales mercados europeos.

STARRAY EM-i / Geely Auto

Una oferta inicial compuesta por dos modelos electrificados

El lanzamiento comercial de Geely Auto en España contará con una oferta inicial formada por los modelos E5 y Starray EM-i, que reflejan el enfoque multipropulsión de la marca hacia la electrificación y su compromiso con una movilidad accesible y centrada en el usuario.

El E5, un SUV eléctrico de tamaño medio, representa el compromiso de Geely Auto con la movilidad sostenible. Desarrolla una potencia de 160 kW (218 CV) y ofrece una autonomía máxima de hasta 475 kilómetros (WLTP). Su capacidad de carga rápida permite recuperar del 30 % al 80 % de la batería en solo 20 minutos, facilitando el uso diario y contribuyendo a una reducción de las emisiones operativas.

STARRAY EM-i / Geely Auto

Por su parte, el Starray EM-i es el modelo híbrido enchufable impulsado por la tecnología híbrida EM-i de Geely Auto, desarrollada para ofrecer una transición eficiente y flexible hacia la movilidad electrificada. Con una potencia combinada de 262 CV, el sistema integra un motor de combustión de alta eficiencia desarrollado por Horse Powertrain, la joint venture entre Geely Group y Renault Group con sede en España, junto a un motor eléctrico de 160 kW y dos opciones de batería, de 18,4 kWh y 29,8 kWh.

Esta configuración permite alcanzar una autonomía combinada de hasta 943 kilómetros (WLTP), equilibrando eficiencia, prestaciones y versatilidad en el uso diario.

Noticias relacionadas

De forma paralela al despliegue de su oferta de producto, Geely Auto España está desarrollando una red de concesionarios de ámbito nacional. Este despliegue se realizará de manera progresiva, apoyado en socios con amplia experiencia y un profundo conocimiento del mercado local, con el objetivo de garantizar un alto nivel de atención comercial y un servicio posventa alineado con el posicionamiento de la marca.