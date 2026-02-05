Cómo te afecta la nueva normativa Euro 6e-bis, sobre todo si estas pensando en comprarte un PHEV

El primer día de enero de este 2026 entró en vigor la nueva Euro6-bis. Las normativas Euro son una serie de regulaciones establecidas por la Unión Europea que limitan las emisiones contaminantes de los vehículos que circulan en los países miembro. La primera, la Euro 1, entró en vigor en 1993 y desde entonces ya llevamos sies de estas normativas hasta llegar a la Euro6, que entró en vigor en 2014 y ponía en el punto de mira a los motores diésel y las emisiones de partículas NOx.

Entonces, ¿qué esta norma Euro6-bis que ha empezado a aplicarse a partir de este enero? Básicamente se trata de una evolución de la actual normativa de emisiones en vigor, cuyo objetivo es corregir un problema detectado en los últimos años: que los valores oficiales de consumo y CO2 declarados no reflejaban la realidad de uso de los vehículos. Especialmente, en el caso de los híbridos enchufables.

En qué cambia la Euro6-bis

Cuando la tecnología híbrida enchufable empezó a hacerse popular, lo hizo en un escenario en el que se daba por sentado que la batería de estos coches se recargaba todo lo que hacía falta y que su uso era, principalmente, en modo eléctrico. Desde hace años, diferentes organizaciones y asociaciones (T&E, OCU...) han ido avisando de que esta idea era eso, una idea que permitía pensar que los PHEV consumían solo un litro a los 100 kilómetros y emitían menos de 30 gramos de CO2 por kilómetros, y no una realidad.

Parte de las quejas redicaban en, por así decirlo, la injusticia sobre todo en el sistema de distintivos medioambientales. Las ayudas, los incentivos fiscales y demás ventajas que reciben los vehículos con etiqueta Cero en España (eléctricos y PHEV con una cierta autonomía eléctrica) no se concederían a los híbridos enchufables si se analizara la realidad de uso de cada conductor, especialmente de aquellos que no enchufan tan siqueira la batería.

La norma Euro6-bis entra, precisamente, a cambiar esto. Con un nuevo sistema de medición, esta normativa va a hacer sus cálculos sobre pruebas de rodaje de 2.200 kilómetros, y no los 800 kilóemtros actuales. El nuevo sistema va a sumir que los coches PHEV circulan con un mayor uso del motor térmico, algo que sin duda hará que suban las emisiones de CO2 y los consumos homologados.

Cómo te afecta a ti, conductor

¿Cómo se va a traducir esto para el usuario? No se puede habla de un mayor hasto en combustible porque, al final, eso ya podía suceder sin unas cifras que reflejaran la realidad. El principal cambio que va a haber, sobre todo para aquellos que se compren un PHEV nuevo bajo esta nueva norma, va a estar relacionado con el pago de impuestos.

En concreto con el impuesto de matriculación, que se calcula según los tramos de emisiones de CO2 de los coches. Igualmente, las nuevas cifras que arroje el sistema Euro6-bis puede afectar al sistema de incentivos y ventajas fiscales a los que hasta ahora optaban estos coches (no solo en España, sino en toda la UE). De igual manera, aunque esto todavía está por confirmar, los cambios de las cifras reales podrían incentivar una subida de precios de los coches rehomologados.

Eso sí, la entrada en vigor de esta norma no afecta a los PHEV ya en circulación ni va a hacerles perder sus etiquetas medioambientales, al igual que no obliga a cambiar háintos de conducción ni tampoco cambia el consumo real del coche.

Noticias relacionadas

Por otro lado, los fabricantes sí han tenido que rehomologar sus modelos híbridos enchufables y el aumento de las emisiones de CO2 sobre el papel puede exponerles, más fácilmente, a las sanciones europeas por emisiones.